Jackpotkveld fra Sverige

Conrad Lugauer er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med knallsterke V64-tips til Rättvik 23. juli!

Under JACKPOTOMGANGEN til Rättvik denne mandagen satt igjen tipsene meget bra. Järvsö Jomar innfridde som dagens banker, mens både Aventador S.F. (2-valg) samt Ajlexes Cubano (2-valg) innfridde som deilige tipsenere i DD-SPILLET! V64-bongen på Kr.900 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.6 305,-.



Lerum disket opp med lunsjfest på Åby 23. juli!

Det ble servert knallsterke tips i lunsjen denne mandagen, og det minste forslaget på Kr.192 betalte ut fine Kr.1 315,-. Frekkisen Livi Joy (14,5%), og sjokket Smokey Herman (7,1%) stod begge først på ranken. Fikk du med følgende info på Smokey Herman?

V4-1 : 9 Smokey Herman – Blir ikke helt tatt på alvor i innledningsløpet, og når vi la ut tipset hadde den kun 5,2% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at dette er en traver på vei mot formen, og nå sist spurtet den sylvasst nedover det lange oppløpet på Axevalla (10,6 s 400m). Står spennende til denne mandagen, og får den bare litt tempo på forestillingen, ja, da har den form til å overraske. MÅ MED PÅ ALT!

Lerum med siste info V75-suksess på Sørlandet 21. juli!

Valle Mattis var vår hovedbaker på Sørlandet lørdag, men den ble dessverre kun toer bak Garli Moe Garlin. På siste info bongene våre ble det imidlertid suksess, og samtlige siste info bonger (29 bonger) suste inn. Nesten alle bonger kostet fra Kr.1 000 til Kr.2 000, og disse betalte ut fra Kr.5 535 til Kr.5 625,-.

Det er V65-jackpot med 305 790 ekstra i sekserpotten denne kvelden, og det er en klart spennende omgang som venter med flere vidåpne oppgjør. 1 Zagarolo Jet (V65-3) er dagens beste banker, og normalt skal den leke hjem sitt løp. Gå ikke glipp av følgende til Kalmar:



V65-1 : 9 Lucky Babe – Er veldig variabel, men den er ikke så verst på sitt beste, og feelingen er at den kan få det litt sydd opp nå. Her burde det nemlig bli stor fart med flere startraske hester i første rekke, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Har kun vært ute på sprint en av de fem siste gangene, og da var den strålende i nederlaget (10 s 700m). TAS MED PÅ ALT!

V65-2 : 10 Ironman Pellini – Nok et løp hvor det vil gå en kule varmt til å begynne med, og igjen velger vi oss da en hest som kan komme bakfra. Ironman Pellini likte vi godt etter pause sist, og den spurtet bra tilslutt da (11 s 700m). Vant fire løp i fjor, og her kan fort årets andre komme. SE OPP! PS. 2 Lönshults Johannes – Er en veldig bra hest, og en hest som hadde fortjent en bedre kusk. Spurtet for eksempel knallbra tredje sist, og den er MYE bedre enn raden. Er god nok i massevis til å skrelle. OBS!

V65-3 : 1 Zagarolo Jet – Vant enkelt på en 14-tid i debuten, og da skal man huske på at den gjorde det i Padova på en bane som så ut som ørken. Kommer nå ut i regi Conrad Lugauer, og feelingen er at denne er helt klink direkte. Går nok 15 på distansen, og det er ingen i dette feltet i nærheten av. VI TROR HARDT!

V65-4 : 7 Secret Mission – Er i en helt fantastisk form, og dette er en hest som virkelig fortjener en seier. Spurtet bra sist (12,8 s 1000m), mens den satt fast både nest + tredje sist. Møter helt riktig motstand nå, og med den minste flyt på veien så skal den duge godt. TAS MED PÅ ALT!

V65-5 : 5 Smevikens Cruiser – Er i sitt livs form, og den rader opp med sterke prestasjoner. Har dessuten blitt betydelig tøffere i skallen sin, og distansen er ikke noe problem. Her kommer Kim Eriksson til å kjøre mot Fredrik Persson og Elliot Coger hele veien, og ofte vinner den beste kusken løp som dette. Vi plasserer derfor Smevikens Cruiser foran Elliot Coger.

V65-6 : 4 Ibiza Nalan – Hadde et ganske sterkt fjorår med fire seire, mens den enda ikke har fått vinne i år. Er dog bedre enn raden, og sist kom den til mål med krefter igjen på tanken. Her er det ikke akkurat veldig formsterkt i mot, og Ibiza Nalan er mer enn god nok om det bare klaffer litt på veien. Prøves som en helfrekk tipsener i jakten på jackpotcashen.