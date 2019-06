Jackpotkveld med Magnus

Valle Grom og Magnus Teien Gundersen innfridde lett som storfavoritt i V75-1 på Bjerke i starten av mai. I kveld blir ekvipasjen Nettavisens V65-banker på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Årjäng: Frisk V65-banker til lunsj

Tippetips: Midtukekupong med England som storfavoritt

Oddssingel VM: Japan tar seg sammen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Eurojackpot fredag: Hva ville du gjort med en halv milliard?

Vi har en fantastisk flott trav- og galopphelg foran oss. Lørdag er det Gulljackpot i V75 på Forus med Stavangerløpet som hovedoppslag. Lørdag kveld er det så klart for internasjonal V75-omgang fra Boden med storløpet Norrbotten Grand Prix som hovedattraksjon. Søndag er det klart for en gedigen V64-omgang på Bro Park der storløpene er i kø og det også er jackpot med snaue 300 000 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Spillemessig er det V65-omgangen på Biri i kveld som lokker mest. Her er det jackpot med 360 514 kr ekstra i sekserpotten. Fredag er også mange norske hester på farten i V64-omgangen fra Romme, mens Årjäng er vertskap for dagens V65-lunsj.

Undertegnede leverte strålende tips til OGP-søndagen og forhåpentligvis fortsetter fremgangene i kveld.

Strålende OGP-søndag!

Undertegnede serverte meget sterke tips på OGP-søndagen 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. I V75-spillet hadde jeg andrevalg på 1 Captain Morgan i V75-1 (9.valg i spillet) og 1. valg på 7 Odd Herakles i V75-4 (fjerdevalg i spillet). Dessverre så valgte jeg to bankere på mine flate bonger på Nettavisen, og røk på 2 Alcoy her. På mitt største V75-system med en innleveringspris på kr 5 911 (fire andeler a Kr.1 500) ble det dog fullklaff. Dette hadde bankerspill på 3 Zalie Gar i V75-3 og betalte ut knallfine 80 139 kr.



I V4-spillet så ble det fullklaff for mitt V4-forslag med innleveringspris på kr 480, og den betalte ut 2 119 kr.



Superklaff i V5-spillet

I V5-spillet ble det også fullklaff for mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris på kr 480, og den betalte ut knallfin 9 023 kr.

Nå skal det dog handle om kveldens V65-omgang på Biri. Spillerne ble satt på harde prøver under torsdagens V65-omgang på Klosterskogen. Skrellene kom jevnt og trutt og etter at sjettevalget 11 Vesle Moi vant V65-5, var det ingen bonger igjen. Ingen favoritter vant og fem rette betalte ut gedigne 306 524 kr. Det betyr at det er jackpot på Biri i kveld med 360 154 kr ekstra i sekserpotten.

Gundersen har jackpotbankeren

Det er en utfordrende omgang i kveld og jeg velger kveldens største V65-favoritt som min banker. 1 Valle Grom innfridde som min V75-banker på Bjerke 8. mai sammen med Magnus Teien Gundersen som kusk. Det var første gang Magnus kusket hesten og i kveld får han muligheten igjen i det som er et løp i DNT's rekruttserie i V65-3. Valle Grom stod i førstespor også i seiersløpet på Bjerke og hadde ingen problemer med å forsvare sitt innerspor da. I kveld kan han bli overflydd av 3 Alm Almandin, men dyktige Magnus løser nok eventuelle floker underveis. Nå har Valle Grom vært innom galoppen i sine to siste løp, men normalt skal det ikke være veldig stor galopprisiko. Jeg tror 1 Valle Grom er en vinner og bankerspiller hesten i V65-3.

Har Kristine gjort underverker igjen?

V65-1 er et sprintløp for kaldblodshester der forhåndsfavorittene alle er preget av litt ustabil stridsmoral. Kristine Kvasnes presenterte nyervervelsen Pearl Street i en herlig forfatning i V65-6 på Momarken og ledet hele veien. I kveld sender han ut nyervervelsen 8 Dag Julias fra sin stall. I likhet med favorittene har også Dag Julius slitt med variabel stridsmoral. Men fartsmessig er han på høyde med alle i V65-1. Selv fra spor åtte tror jeg Kvasnes kan stelle til det for spillerne i kveld og Dag Julius er med på alle mine V65-forslag.

Uggen V65-2

Til tross for at 8 Diesolo de La Lune ble stri i tet sist og endte et godt stykke bak vinneren som fjerde, får hesten fornyet tillit av spillerne i kveld. V65-2 er et veldig uoversiktlig løp og jeg velger å ta med seks hester på de to største V65-forslagene og har ikke noe bedre førstevalg enn favoritten.

Har Admiralen orden på beina?

Bjørn Steinseth har gjort en flott trenerjobb med 7 Admiral B. som trolig blir knepen spillefavoritt i V65-4/V5-1. Hesten var solid i seiersløpet tredje sist på Magnor, men mer på det jevne på Biri nest sist. Sist fredag var det klar bedring igjen. Fortsatt er hesten usikker på beina, men han er en motivert favoritt i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Dobbeltbanker i V65-5/V5-2

Eirik Høitomt var meldt på både 7 On Track Paul og 12 Easy To Win i V65-5/V5-2, han valgte førstnevnte. Det har neppe vært et opplagt valg for landschampionen, jeg tror uansett disse to hestene gjør opp om seieren i dette løpet. 2600 meter er neppe noee minus for noen av dem og motstanden er ikke særlig tøff.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Blekkan med ambisjoner

Jomar Blekkan tar turen til Biri i kveld med stallhestene 7 Chef Superb (V65-6/V5-3) og treårige 8 Arkan i V5-5. Han har nok ambisjoner med begge. Chef Superb holder kanonform. Kunne ikke rå på en knallgod Creek's Survivor i et V65-løp på hjemmebanen nest sist, men var meget solid toer. Sist satt hesten bom fast over mål i et onsdagsV75-løp på Bjerke. Sjuendespor bak bilen i kveld er naturligvis litt sjanseartet, men klaffer det noenlunde underveis skal det være bra vinnersjanse.