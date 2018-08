Jackpotkveld på Øvrevoll

My Cup of Tea har vunnet to løp på Øvrevoll i år. Her ser vi hesten vinne sammen med rytter Alina Øhgren 28. juni. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og spillemessig er det jackpotomgangen i V65-spillet på Øvrevoll som lokker mest. I tillegg er det lunsj både i Sverige og Norge. Først ut er Ørebro med V4-lunsj, mens Drammen byr på V5-lunsj her hjemme med spillestopp kl 13.40. I tillegg til V65-løpene på Øvrevoll, er det også V65-omgang på Klosterskogen travbane.

Nettavisens galoppeksperter har truffet bra med tipsene hittil i august og her er de største høydepunktene.

V5-klaff på Jägersro onsdag 15. august

Det ble en svært favorittpreget V4-omgang på Jägersro onsdag, men i V5-spillet ble det mer vrient. Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 960) satt imidlertid klokkerent og betalte tilbake pene 9 701 kr.

Herlig V5-systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Det ble mange overraskelser i V5-spillet på Klampenborg søndag, men Nettavisens V5-system (fire andeler a kr 750), det satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 40 932 kr.



Flott V5-fulltreffer på Klampenborg - kr 1 920 ble til kr 29 581

Våre eksperter jobber på, og på Klampenborg 11. august ble det fullklaff for vårt største V5-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920). Denne betalte ut solide 29 581 kr.



V4-systemfullklaff på Øvrevoll 9. august!

Det var igjen VRIENT å være spiller på Øvrevoll, og ingen greide altså å løse V65-rebusen. I V4-spillet ble det dog flotte kroner, og våre V4-systemer (fire andeler a kr 750) satt som støpt. Utbetalingen for disse ble fine 11 285 kr.



Herlig V65-systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a kr 2 000) betalte ut 21 126 kr, det nest største systemet (fire andeler a kr 1 500 - levert to ganger) betalte ut 21 126 kr, mens systemet med fire andeler a kr 1 000 betalte ut 20 784 kr.



I V4-spillet satt ALT, og vårt minste V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 192) betalte ut 2 948 kr. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Jackpot på Øvrevoll

Det er altså 296 727 kr ekstra i sekserpotten i kveld. For femte gang i år klarte ingen seks rette, og det er på kun 11 avviklede V65-omganger. Det blir neppe så enkelt å sikre seg full pott på torsdag heller.

For å få med noen hester i de mest åpne løpene, må vi gå for en banker. Valget falt til slutt på 4 My Cup of Tea i V65-6. Hoppa har vært utrolig god på gress i år i sin klasse. Åtte av ni ganger på trippel, og det eneste svake løpet var på sand. Hun er med i striden, og vi satser på at hun tar årets tredje seier. Også i DD-spillet blir 4 My Cup of Tea vår banker, mens vi får råd til ta et par hester i tillegg i V4-spillet.

Dobbeltbanker i V65-3

I V65-3 går vi for en duo på de flate bongene. 4 IKC Kick Back og 3 Loire kjempet om seieren sist de møttes, og distanse og underlag var det samme som nå. Ellers er det nok av fallgruver, men det er ikke første gang på Øvrevoll.

