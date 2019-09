Jakobsson har lunsjbankeren på Axevalla

Magnus Jakobsson her med elitehesten Fossens Bonus under et besøk på Jarlsberg tidligere i år. Jakobsson er på plass på Axevalla fredag og kusker den ene av Nettavisens to V65-bankere. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En fantastisk Bjerkehelg står foran oss. Lørdag er det finaler i de ulike divisjonene og en strålende V75-omgang. Og søndag kommer det største høydepunktet. Da er det klasseløpsfinaler med internasjonal V75 og hele 15 millioner kr i premiepotten. Og i ettermiddag er det V65-vorspiel.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det er dog ikke det eneste som skal skje på fredagen. Som vanlig er det V65-lunsj fra Sverige, i dag er det Axevalla som er vertskap. Fredag kveld er det så jackpot i V64-spillet fra Umeå med 1 033 598 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om fredagens V65-lunsj på Axevalla. Rolf Lerum er opptatt på annet hold denne fredagen og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig i dag. De klemmer til med to bankere i omgangen, den første kommer allerede i V65-1.

Treåring i flott utvikling

V65-1 er et treårsløp der Tomas Malmqvist-trente 4 Guidette Sisu blir klar favoritt. Hesten galopperte fra seg en topplassering på Åby nest sist, men var helt overlegen i seiersløpet på Charlottenlund sist. Landet da på sterke 14.4/2000 meter. Står perfekt til spormessig i dag med fjerdespor bak bilen og skal ha en topp vinnersjanse i V65-1. Vår første banker.



Seiersvant fireåring i regi Magnus Jakobsson

Norgeskjenningen Magnus Jakobsson er på plass blant annet med fireårige 6 Great Winner i V65-5/V4-3/DD-1 i dag. Hesten har tatt fire seire på åtte starter i år. Har vært ute i ulvelag i sine to siste starter. Nest sist i Sommartravets final (300 000 kr til vinneren) i Rättvik og satt fast da. Sist var hesten ute i en Derbykvalifisering på Jägersro og strakk ikke helt til der. Tredje sist vant hesten et V75-løp i Årjäng. Motstandsmessig er det ned flere hakk i dag og 2640 meter er ikke noe minus. 6 Great Winner blir vår andre V65-banker og bankerspilles også i både V4 og DD.



Garderer storfavoritten

Omgangens i særklasse største favoritt kommer ut i V65-3/V4-1 og heter 1 Wood Lane. Han tok karrierens første seier sist og står perfekt til i førstespor bak bilen. Men treåringenh har ikke gått mange løp og det finnes motbud. Motivert favoritt, men ingen banker for oss.