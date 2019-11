Jakobsson sitter på nøkkelen

Magnus Jakobsson kjører vår banker på Färjestad i fredagens lunsj. Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er lunsj med V65 og V4 fra Färjestad utenfor Karlstad i Värmland på programmet denne fredagen.

Dette er noe av det vi kan by på:

Den fire år gamle hoppa 7 Global Wonderland (V65-3) debuterte med å galoppere seg bort i debuten tidligere i år, men etter det har det blitt èn annenplass og tre strake seire. Sist kom Jakobsson-hoppa tilbake etter drøyt tre månedes pause og vant på direkten. Hun har vist fin utvikling hele veien og er neppe noe dårligere med ett løp i kroppen etter et lite pust i bakken. Vi tror på ny seier og singelkrysser. Klaffer det bare noenlunde fra et litt sjanseartet spor på kort distanse, så skal vinnersjansen være god.

5 Jinx'em (V65-6) kommer også han fra Magnus Jakobssons stall og blir vår andre banker i fredagens lunsj. 4-åringen dro unna til en solid seier fra tet på Axevalla i sin siste start og satser på reprise her. Vallaken er rask fra start og i flott form og bør ha en fin mulighet til å gjenta triumfen fra sist.

4 Gonzales B.R. (V65-5) er en bra hest som vi nordmenn kjenner godt fra Trond Anderssens kvalitetsfylte stall. Den fem år gamle hingsten kommer tilbake etter lang pause og har ikke startet siden i slutten av mai i år, men kapasiteten er som kjent veldig fin og motstanden er ikke verre enn at han må regnes i toppen på direkten.

2 Magic Bråten (V65-1) var tøft ute på Solvalla sist. Innsatsene før det var derimot av det positive slaget. Dersom startfasen går greit, tror vi 6-åringen er med å gjør opp om seieren igjen. Tidlig kryss.

