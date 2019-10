Jan-Erik Neuroth i hetluften på Øvrevoll

Master Lorenzo med rytter Jan Erik Neuroth blir Nettavisens V65-banker på Øvrevoll i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Jakter stolpe i programmet

V4 Visby: Deilig lunsj fra Visby

Oddssingel NM: Folkefest i Skien når Odd tar imot Haugesund

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget hektisk torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike trav- og galoppstevner i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og etterfølges av V5-lunsj i Drammen. Torsdag kveld er det to norske baner som har V65. Øvrevoll er først ut med spillestopp kl 18.30, mens Klosteskogen starter sin V65 først kl 19.35. I Sverige braker det løs med V64 fra Åby kl 19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll der altså V65 starter kl 18.30. Det er naturligvis også V4, og denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.20.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter kom ikke i land med sine tips under søndagens V64-jackpotomgang på Bro Park, og onsdagesn lunsjløp på Jägersro ble usedvanlig favorittpreget både i V4 og V5. Men ellers har våre eksperter hatt solide treffere i V4-spillet den siste tiden og forhåpentligvis er det duket for nye fremganger torsdag.

Femsifret V4-utbetaling på Øvrevoll torsdag 24. oktober

Vår V65-banker Asaks Ambition ble kun nummer tre i sitt løp i V65-4/V4-2 på Øvrevoll denne kvelden, men på de største V4-forslagene var denne dekket opp med 8 Hope And Glory. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 1 440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 10 343 kr.

Herlig V4-gevinst på Bro Park søndag 20. oktober

Våre galoppeksperter valgte å dekke opp storfavoritten 2 Privilegadio i V4-spillet og det ble lønnsomt. Det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 872 kr) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 24 153 kr. På Eksperten ble det fullklaff for fire andelslag (alle med fire andeler a kr 500) og dermed nærmere 100 000 kr innspilt i V4.

Lorenzo blir vårt valg

Vårt forslag til banker på Øvrevoll torsdag blir 5 Master Lorenzo i V65-4/V4-2. Løpet går over 3150 meter, en distanse de ikke har gått på sandbanen siden 2011. Jan-Erik Neuroth rir, og han kommer ikke til å falle for fristelsen til å gå for hardt ut. Han likte godt nyheten da han hørte at Master Lorenzo skulle prøve et så langt løp. Det trodde han ville passe bra og 5 Master Lorenzo blir således vår V65-banker og bankerspilles også på de tre minste V4-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Vrien V65-omgang

Det er ikke så store felter på Øvrevoll i kveld, men rebusen er helt klart vrien. Som i V65-3/V4-1 hvor nesten ingen av hestene har møtt hverandre før. Å sammenlikne prestasjoner når de nå braker sammen, er skikkelig vrient. Formen er også ujevn for flere, så det er ikke så enkelt. Kanskje kan 6 Buffalo Soldier i V65-1 være et alternativ. Tre ganger i år har han gått 1750 meter på sand med Willa Schou som rytter. Det har resultert i en seier og andre, og Willa er i våre øyne banens beste amatørrytter.