Klosterskogen presenterer en herlig jackpotomgang

Eirik Høitomt og Valle Storm er en seiersvant ekvipasje. Her fra da han vant høstfinalen på Jarlsberg i fjor. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Fredagens meget store travmeny innledes med V65-runde fra Eskilstuna. Innleveringsfrist til V65-spillet er 12:45. Färjestad starter opp med V4-spill klokken 13:15, som en aperitif til sin store V75-omgang, hvor innlevering er klokken 15:00. I Norge går startskuddet av 15:35, da Klosterskogen starter opp med V5-løpene. V65-spillet i Skien starter 16:20.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nå er det dags for å ta for seg V65-omgangen fra Kloserskogen, der jeg har funnet to kaldblodsbankere i denne jackpotomgangen.

To strake for gigafavoritten?

I V65-1 kusker Dag Sveinung Dalen det som ser ut til å bli dagens klare halmstrå i V65-spillet. Det er snakk om 3 Valle Gulla. Jeg forstår salen meget godt, for hun er ordentlig god denne dama. Hoppa har vist solid utvikling og form den siste tiden. I dag synes jeg oppgaven er veldig lik den hun hadde sist. Da bare kjørte kusken seg til tet, og vant veldig enkelt, helt uten noe dramatikk. Eneste forskjellen foran løpet i dag, er at jeg tror vi ser henne tidligere i tet. Det finnes et par hester med kapasitet på tillegg, men å hente tyve meter på Valle Gulla virker blytungt. Holder hun seg til trav er vinnersjansene meget gode, og jeg går all in på 3 Valle Gulla både i V65- og V5 spillet.

Høitomt ser seg ikke tilbake

I V65-5 blir 4 Valle Storm og Eirik Høitomt dagens nest beste banker for meg. Høitomt har uttalt at han kommer til å kjøre med store ambisjoner her. Det er litt usikkert hvordan løpet blir kjørt, men selv fra dødens tror jeg Valle Storm har store vinnersjanser. 5-åringen hadde en strålende fjorårssesong.Han vant blant annet DnT`s høstfinale på Jarlsberg. Ådne Odin, Troll Solen, Vill Solen og Moe Tjalve maktet ikke hente tilllegg på Helgestad-traveren den dagen. Det er ingen av det kaliberet med i dagens løp. Valle Storm årsdebuterte på Biri sist, og det var varslet om et passivt opplegg, noe det også ble. Høitomt slapp teten til Rapptor, og satt bom fast i den ryggen over mål. Det gledelige var at Valle Storm så meget fin ut for dagen, og jeg tror han kommer til å gjøre et toppløp i dag. Dagens nest beste banker er servert. Og det blir naurligvis min DD-banker for dagen også.



Dalen også i andre?

I V65-2 setter jeg 4 Argus Photo som et førstevalg. Vallaken kom tilbake etter et langt opphold fra løpsbanen i oktober i fjor. Han har rukket å gjøre syv løp, og 6-åringen har seiret i tre av disse. Jeg likte hesten svært godt ved seieren tredje sist. Da var han å finne i tet etter 500 meter, og styrte alt underveis. Seieren ble veldig enkel. Det samme ble det nest sist. Han kom ut som mye spilt sist på Klosterskogen, men ble utsatt for kraftig kjøring, og vallaken sto ikke for dette. Nå rapporteres det om at det er gjort utstyrsforandringer fra sist, og at dette skal slå positivt ut. Jeg tror vi får se Heisholt-vallaken prestere mye bedre i dag. Dagens motstand skremmer ikke, og 4 Argus Photo min klare favoritt.



Formen er kraftig i annmarsj

I V65-3 får 8 Make Me og 10 Whtiney Brodda fortjent oppmerksomhet. Begge disse to er i kjempeform for tiden, og skal uten tvil regnes tidlig.



Jeg lot meg dog imponere kraftig av spurten til 11 Victor Hastrup sist, og derfor blir det mitt helfrekke førstevalg. Vallaken har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause. I forkant av den første starten på Klosterskogen var treneren Per Gottling veldig positiv. Han meldte om en hest som hadde trent strålende. Victor Hastrup virket svært hissig for dagen, og galopperte seg bort før bilen slapp feltet. 7-åringen kom så ut på Bjerke sist. Satt langt bak underveis, men da Tom Erik Solberg angrep via femtesporet midt i den siste svingen gikk Gottling-traveren noe voldsomt. Spurtet strålende til tredjeplassen og så meget fin ut. Det ser ut som hesten er klart best med et ryggløp underveis, noe han vil få i dag. Jeg synes 11 Vicor Hastrup er spillbar, og det blir min tipsener.

Hvem vinner Klosterskogen allround?

Hestene som kommer ut i V65-4 skal altså gå et monteløp to timer tidligere på dagen. I den fjerde avdelingen skal det kjøres med sulky. Hvem takler to løp på samme dag best? Hvem må bruke hesten sin mest i det første løpet? Spørsmålene er mange og jeg velger derfor å gardere bredt i dette løpet.



En hest som er i form er 7 Kolnes Tom, og hingsten har fått en meget dyktig kusk i Amanda Robertsen. 8-åringen har gjort flere gode løp mot meget skarp motstand den siste tiden. Dette er min favoritt i den fjerde avdelingen, men også til å ta hjem sammenlagtseieren i årets utgave av Klosterskogen allround.



Kvikstad i bånn

Ja, jeg tror at Jørn Morten Kvikstad har en fin sjanse i V65-6 med 6 Bandit A.P. Jeg mener at dette er den beste hesten i feltet. Hovedutfordreren 1 Circe De Emois skal vel prøve å forsvare innersporet, men da tror jeg det fort kan ende i galopp. Jeg håper Kvikstad kjører på sikkerhet de første 100 meterene. Fjerde sist var vallaken ute i et V76-løp. Da måtte Kvikstad angripe via tredjespor 5-600 meter igjen, men det hindret ikke ikke Bandit A.P som var strålende god til seier. To enkle seire ble så tatt med Kristine Kvasnes som kusk. Jeg hadde derfor stor tro på 5-åringen i Bergen nå sist, men det endte rett i galopp bak startbilen. Unngår kusk og hest galopp i dag, er seierssjansene fine. 6 Bandit A.P blir det klare objektet for meg i den siste avdelingen.