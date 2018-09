Knakende fin V65-omgang på Øvrevoll

Smooth Escape og Anna Pilroth vinner løp 7 på Øvrevoll 13. juni. Torsdag blir samme ekvipasje Nettavisens V65-banker på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget innholdsrik torsdag vi har foran oss på hestesporten torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Bollnäs travbane i Sverige, før Bergen travpark overtar med V5-lunsj her hjemme. Til kvelden skal to norske baner ha V65. I Skien venter en flott V65-omgang på Klosterskogen, mens Øvrevoll som vanlig byr på en krevende V65-omgang på galoppen.



V65-spillet på Øvrevoll i år har ikke akkurat vært lettløselig. Jackpot seks ganger og tre ganger over 100 000 på i alt 15 omganger, det må vel nesten være en form for rekord. Men med utgangspunkt i at utbetalingen stort sett alltid blir god, blir det alltid spennende.

Banker i V65-2

På de flate kupongforslagene på Nettavisen går vi for 5 Smooth Escape i V65-2. Hoppa har møtt bedre hester enn hun gjør nå, og 2400 meter på sand bør passe perfekt. Ved årets første seier var det samme underlag, distanse og jockey som nå. Anna Pilroth var også på ryggen av Smooth Escape ved den andre seieren, så vi har god tro.

En stund var vi inne på å lansere bankerspill også på 3 Eddie Riff i V65-4/V4-2. Men kun en seier og 21 ganger på trippel sier det aller meste. Sist han startet kom han ut på oppløpet med en stor ledelse, men så stoppet han opp uten å være sliten. Vi velger dog å bankerspille 3 Eddie Riff på de to minste V65-forslagene, samt det minste V4-forslaget. Men det er et amatørløp, derfor velger vi å gardere med hhv 7 Red Glory og 10 Stogas Dancer på de større V65/V4-forslagene.

Høyinteressant DD-omgang

Det blir neste garantert flotte oddser i DD-spillet torsdag. Etter litt grublerier endte vi opp med å lansere 2 Asaks Ambition som vår DD-banker i DD-2. Sprint passer utmerket og årets første seier er innen rekkevidde torsdag.

