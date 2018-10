Knallfin V65-omgang fra Bergen

Lins Tanic og kusk Pål Buer. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Visby er først ut denne torsdagen, og deres V4-lunsj starter kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll byr så på galopp med både V4 + V5. Her er man i gang kl.16.15. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen mellom de syv fjell starter til fast tid, kl.18.55. Gävle avrunder torsdagen, og her begynner V64-1 kl.19.30.

SUKSESS I BERGEN! Undertegnedes store lunsjbong (fire andeler a Kr.500) satt som spikret sist 13. september, og den betalte ut Kr.6 494,-. Gangen før, 6. september, ble det også fullklaff for undertegnedes bong (fire andeler a Kr.500) i Bergen. Her spilte vi V6, og kunne hente ut hele Kr.98 622,-.

Nå er vi kommet godt i gang med en NY MND, og vi håper naturligvis på å sende dere til lukene i Bergen igjen. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 7 Judge Genius – Før vi går på infoen rundt vårt objekt så vil vi gjøre oppmerksom på at 3 Titania IKKE travet 17,3/2100ma sist. Den travet 19,3… Når det gjelder Judge Genius så debuterer den for meget flinke Anita Wergeland denne torsdagen, og da er i hvertfall vi på vakt. Glem ikke at dette er en traver som tredje sist kun var lengden bak en såpass god hest som Rock’n Rolling, og at den nest sist var bunnsolid fra dødens i nederlaget på vinnerhesten Van Der Meulen. Har altså meritter som ingen andre i dette feltet har. Her blir den dessuten kuskeplusset med Bjørn Steine, den takler normalt volte, og mot en overkommelig gjeng skal man være på vakt.

V65-2 : 6 Oriola – Drar STOR fordel av et lite felt, og her vil den dårligst få tredje par utvendig. Mye ligger dessuten til rette for at det må bli kjøring mellom 2 Hage Jerven/4 Art Skogfari, og da kan det bli veldig riktig for svært speedige Oriola. Var meget god i monte nest sist, så formen er nok ikke så verst. Prøves som en frekkis i et løp hvor totalt fire hester kan vinne.

Dagens beste banker:

V65-3 : 2 Gomnes Faks – Odd Storetvedt har hatt et nattsvart år, men nå tyder ting på at det er i ferd med å snu for den dyktige travtreneren. Sist torsdag ble det nemlig to seire, og den ene kom med stallhesten Gomnes Faks som kom helt alene til mål. Virker å være MILEVIS bedre enn grunnlaget sitt, og mot denne gjengen kan nesten Odd’en kjøre midt i banen og likevel vinne. Må være pottetett i halsen, eller feile seg aldeles bort skal den tape dette løpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på Gomnes Faks.

V65-4 : 2 Lins Tanic – Blir knallhardt betrodd, og hadde dette dreid seg om 2100ma, ja, da hadde vi banket. Nå skal det imidlertid dreie seg om en oppjaget sprint, og trolig må den vinne dette løpet fra dødens… 3 Don Di Quattro – Følger nemlig bilen fra start, og vi tror den sitter i tet inn på den første svingen. Er bedre enn raden, og den har vunnet for samme kusk tidligere. Blir normalt ikke mye spilt med en slik rad, men fra drømmebetingelser er i hvertfall vi på vakt. OBS!

V65-5 : 1 Easy Tolly T. – Var det meget gode rapporter på når den debuterte for sin nye trener nest sist. Da var den dog veldig tung i kroppen, og stivnet tilslutt. Nå sist var den klart forbedret, og den fullførte sitt angrep på en bra måte. Følger bilen fra start, den er sikret et bra opplegg, og det kan fort være slik at alle gode ting er tre. Overrasker i helt riktige omgivelser?

V65-6 : 1 Bokli Stjernen – Er en banker for de som ønsker å gå tynt. Her har Magnar Nornes igjen gjort en strålende jobb, og den kunne fakta stått med tre strake seire etter den kom inn i hans regi. Feilet nemlig bort en mulig seier i finalen nest sist. Nå sist var den helt overlegen, og meget god. Er egentlig rask fra start, men vi vet ikke hvor mye Øyvind Austevoll tør å friste den, og det skal også bli spennende å se hvordan den reagerer når den får hester over seg på startsiden. Oppfører den seg, så vinner den, og den er veldig motivert i en flott finale.