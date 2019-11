Knallfin V65-omgang med godbiter på menyen

Geir Mikkelsen og Blues Photo. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Mantorp: En V4-lunsj med potensial

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT med ca fire millioner ekstra. Kurt Leirvåg kommer tilbake med sine tips til favorittbanen fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så er det Mantorp som er først ut med sin V4-lunsj, og det til fast tid kl.12.20. Forus står for V65-omgangen kl.18.55, mens det er Solvalla som avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med SOLIDE tips i Bergen 14. november! Tok du rygg?

Undertegnede serverte igjen meget bra tips i Bergen, og det ble en herlig opptur i V65 og V5-spillet. V65-bongen på Kr.1 800 og V5-bongen på Kr.1 050 suste altså inn, og her kunne man totalt hente ut flotte Kr.10 663 om man hadde tatt rygg. Nøkkelen for denne oppturen het Lukas (5,7%), og den var i A-gruppen hos oss. Følgende info ble gitt på godbiten:

V65-5 : For de som leter på dypet, ja, de skal se litt opp for 6 Lukas. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var ikke tom i mål etter sene luker sist. Har egentlig fin grunnkapasitet, og skulle favoritten være noe under pari så er fakta ikke Lukas helt ueffen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Forus byr på en KNALLFIN V65-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi gleder oss stort til. Flere HETE objekter dukker opp i denne omgangen, og vi jakter tusenlappene med småfrekke bonger! 10 Double Trouble EP (V65-2) har imponert oss på slutten, og dette er dagens beste banker. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Youandi Salt – Er en lovende 3-åring som vi er veldig inne på kan taue dette løpet fra start til mål. Var solid fra dødens på en noe dårlig bane i Bergen sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket fra likestart mot 8 Thai Eros nest sist. Er nå 20m billigere ute enn nevnte hest, og skulle Youandi Salt gå mellom 16,5-17,0 fra strek så skal favoritten få litt å bestille. SE OPP!

V65-2 : 10 Double Trouble EP – Er en 4-åring under en rivende utvikling, og som har en stor sjanse om alt går riktig for seg her. Den var meget fin når den vant på 14,2/2040ma nest sist, mens den sist gikk et helt enormt løp etter tidlig galopp på startsiden. Kommer ut mot en veldig overkommelig gjeng i kveld, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på denne. Plasseres foran 1 Anders US.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Frøya Lill – Her blir 7 Neslands Faksen TUNGT betrodd, men nå starter den tett, og det er neppe optimalt for en hest som dette. Vårt drag har det ikke klaffet for på slutten, og den har blitt sittende fast med mye krefter igjen. Har virkelig forbedret seg de siste mnd, og fakta er at den er blitt veldig bra. Blir livsfarlig i kveld om det løser seg tilslutt. OBS! 1 Vestpol Iver – Er en humørhest som varierer veldig. Stummet tilslutt sist, men det er slik denne kan være. Trenger ikke å bli enkel å fange om den er på humør for dagen…

V65-4 : 4 Pøylefanten – Kunne stått med tre strake om den ikke hadde reist i galopp vel runden igjen sist. Ble da disket, men var likevel helt overlegen i mål. Fungerer veldig fint, og dette kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Vi vil dog varsle litt for 9 Mjølner Brun som kommer ut i ny regi. Vi liker når hingster skifter trener, og ingen skal bli overrasket om denne plutselig vil vise seg frem fra en meget bra side. Har dessuten fin grunnkapasitet, og blitt matchet mot vel så gode hester som dette. KAN SKRELLE!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 9 Blues Photo – Er en 5-åring under en RIVENDE utvikling, og det strålte virkelig av den i Bergen etter pause sist. Bare bombet i fra nedover oppløpet, og da viste klokken 10,8 s 300m som helt ubrukt… Er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave, den virker travsikker, og vår feeling er at den får stolpe i programmet. SPILLES!

V65-6 : 11 You Love – En fantastisk V65-finale venter, og her er det V75-klasse. Vår ide holder vi SVÆRT høyt på ren kapasitet, og vi likte den etter pause sist. Da klaffet overhodet ikke noe for Tom Erga, og han var nok helt sikkert litt sint på seg selv etter det løpet. På siste bortre kjørte han nemlig oppi, og dermed kom galoppen. Ble også sjenert i siste sving, samt på oppløpet. Hadde likevel bra fart over mål, og You Love fikk et stort pluss i kanten av oss. Slår til nå? 12 Backup – Feilet i debuten for Pål Buer sist, men det setter vi på uturskontoen. Vi tror denne har MYE å hente i tiden fremover, og det kan bli revansj nå! OBS!