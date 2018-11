Knallfin V65-omgang på Jarlsberg

Jan Dahlgaard er aktuell på Jarlsberg søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Örebro: Ekstra V75-omgang med Kihlström i hovedrollen

Tippetips: Voldsomt press på Bohinen og Aalesund

Oddssingel PL: Wolverhampton skal tilbake på vinnersporet

Oddssingel PL: Tøff bortekamp for Arsenal

Oddsdobbel: Fraværskrise i Milan

Oddssingel dansk superliga: Brøndby er ikke til å kjenne igjen

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En av årets beste V65-omganger kjøres på Jarlsberg denne kvelden, og det er lenge siden vi har gledet oss så mye til en omgang som dette. Det vrimler med spillbare objekter, bankeren tror vi hardt på, og her skal vi virkelig være med å kjempe om flotte kroner.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Brenne Balder – Er BETYDELIG bedre enn raden, og for oss er det en gåte at den virker å bli veldig lite spilt (var et 9-valg når vi la ut tipset). Det ble feil for den nå sist, mens den gikk helpigg i mål etter sene luker nest sist. På ren kapasitet er ikke mange bedre enn den i et felt som dette, og snart må vel denne få vinne? Settes helfrekt først! PS. 10 Ådne Kommandør – Er EKSTREMT forbedret, og den gikk et helt spinnvilt løp etter grov galopp sist. Har dog slitt med vinnerviljen tidligere, og det er grunnen til at vi ikke heiser den opp som et STEKHETT OBJEKT. Er dessuten vel mye spilt.

V65-2 : 4 J.T. ‘S Moneypenny – Har et tilnærmet gaveløp foran seg her, og normalt skal dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Spurtet bra i kulissene sist, og det var krefter igjen på tanken. Kommer nå ut etter pause, men den pleier å være bra etter pause, og rapportene på den er også veldig positive. Motivert favoritt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Goroso Lusianna – Er en ganske fersk hoppe som enda er under utvikling. Er betydelig bedre enn raden, og den gikk bra etter galopp nest sist, mens den aldri fikk helt sjansen tredje sist. Er KJAPP i vei, og nå ønsker vel Gunnar Austevoll å teste den foran? Mot en ikke akkurat veldig hard motstand så kan fakta denne renne unna… Tar karrierens første seier?

V65-4 : 4 Tripsson Ø.K. – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og nå er toppformen der. Spurtet strålende i Sverige sist, og den gikk PIGG i mål. Glem ikke at denne sprintet 23,0 i et tøft V75-løp tidligere i år, og den kan flytte på beina. Får den bare tempo på forestillingen er den TUNG tilslutt, og den er absolutt verdt litt oppmerksomhet. PS. 9 Kolnes Kjell – Er BEST, men denne har skuffet over en lengre periode nå, og formen er usikker. På sitt beste er den imidlertid såpass bra at vi ikke skal ryke på den som for lite spilt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

Dagens beste banker:

V65-6 : 2 Aida Boy – Varmet som en KLINK vinner sist, og vi sperret virkelig opp øynene når vi fikk se denne i banen. Nå fikk den likevel ikke vinne, men den fullførte solid, og var nok heller ikke kjørt helt ned i bunn. På klokken stod det 13,5 s 800m. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, og vi er veldig inne på at dette bare er en vinner i finalen. Fra et nydelig spor havner den fint på det, og dette ser helt perfekt ut på forhånd. VI GÅR ALL IN!