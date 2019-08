Knallfin V65-omgang på Klosterskogen

Katie Mae og kusk Eirik Høitomt er aktuell på Klosterskogen torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner. Våre oppdaterte tips blir som vanlig lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Visby. Her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder kvelden med en SVÆRT UTFORDRENDE V65-OMGANG kl.18.30. Klosterskogen er sist ut denne torsdagen, og her begynner V65-1 kl.19.35.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Klosterskogen byr på en meget fin V65-omgang denne kvelden, og det er en omgang vi liker skarpt. 8 Katie Mae (V65-3) er dagens beste banker, og en hest vi ikke kan spekulere mot. Ellers vrimler det av spillbare objekter, og her er det bare å lese teksten vår nøye. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 11 Godtepåsen – Har normalt en stor sjanse i et løp som dette, og for oss er det snakk om en soleklar tipsener. Har fått upassende opplegg de siste gangene, og i kveld blir den nok kjørt i rygg. Har blytunge avslutninger når den er på hugget, og det lange oppløpet på Klosterskogen passer perfekt. ER EN BANKER FOR DE SMÅFREKKE!

V65-2 : 11 Hof Blesen – Har en dårlig rad, men her skal man likevel være litt på vakt. Spurtet nemlig VOLDSOMT for Tengsareid på Sørlandet nest sist, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. På klokken stod det 26,1 s 300m, og det med krefter igjen på tanken. Tengs er knallgod på disse «kaldingene», og med den minste flyt kan fort seieren komme. SE OPP!

V65-3 : 8 Katie Mae – Har et gaveløp foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot den i et løp som dette. Etter litt uttur så kom det endelig en seier igjen sist, og på klokken stod det 10,5 s 500m. Her er det mildt sagt billig i mot, og den vinner trolig dette nesten uansett hvordan det blir kjørt. Vi kan ikke spekulere, og går ALL IN!

V65-4 : 10 Kringelandtraven – Her blir 12 Voje Jerv hardt betrodd, og den kan naturligvis vinne. Er dog ikke 100% aksjonsmessig, og det er hovedgrunnen til at vi prøver å felle den som storfavoritt. Hesten vi plasserer først ligger veldig i skorpen, og sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Har ganske fin kapasitet, og nå som formen virker bedre enn på svært lenge er vi på vakt. Plukkes med som et mulig sjokk!

V65-5 : 7 Carmen Division – Debuterte for Tor Olaf Halle sist, og den virket veldig forbedret direkte. Feilet i stengt posisjon med krefter igjen i den siste svingen, og var da ute mot betydelig bedre hester enn hva den er nå. Feilet når proppene ble trukket. Er kanskje ytterligere forbedret til denne starten, og den MÅ tas på alvor. NÅ KOMMER DET EN SEIER?

V65-6 : 4 Kolnes Tom – Var klart bra etter pause sist, og det under forhold som normalt ikke er noe pluss. Kan være ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og fra for eksempel rygg leder så er den alt annet enn ueffen om den leverer på sitt beste. Plasseres frekt, og knepent først i et ellers veldig jevnt oppgjør.