Knallfin V65-omgang på Sørlandet

Tekno Odin og kusk Øystein Tjomsland. Søndag kommer de ut i V65-1. Foto: Charlotte Steine/www.hesteguiden.com.

Vi liker dagens V65-omgang på Sørlandet skarpt, og her skal vi være med å kjempe om flotte kroner. Vi prøver å spekulere mot et par av dagens tyngste favoritter, og dagens beste banker for oss er en formtoppet 9 Going Transs R. (V65-5). Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Tekno Odin – Vi elsker Tekno Odin, men vi kan likevel ikke banke den i kveld. Den har ikke imponert oss på lenge, og den kan heller ikke få godkjent på Klosterskogen sist. Fikk da maks, og den hadde problemer å henge med i tempoet. Kjører de i jevn 26-fart på strek så kommer dette til å bli en svett kveld for storfavoritten. 2 Kolnes Tom – Kan være litt spennende her. Den vil sitte klistret i ryggen på Spik Mollyn, og tilbake i «normal form igjen», ja, da kan den sjokke med luker tilslutt.

V65-2 : 9 Waikiki Man – Dette er ingen dum traver, og den har gradvis blitt bedre for Bjørnar Heibø. Fullførte klart positivt i mye tøffere omgivelser enn dette sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er en av de mer formsterke hestene i feltet, Anette Frønes får fart på det meste, og med maks klaff kan den sjokke. OBS!

V65-3 : 3 L.J.’S Sonador – To hester skiller seg ganske klart ut her, men først sitter vi talentet til Jørund Auråen. Dette er nemlig en hoppe som ved noen anledninger var ute mot de beste i årgangen i fjor, og den møter ikke noe slik motstand her. Kan være en klink vinner direkte, og vi føler den er motivert i omgivelser som dette. 4 Keep The Future – Er MYE forbedret hos Ove Kenneth Karlsen, og den var helt strålende til seier fra dødens sist. Virker til å være MYE bedre enn grunnlaget sitt, og den skal med på alt.

V65-4 : 2 Eigelands Rebecca – Har voldsomme fartsressurser, og den gjør her en meget spennende start for sin nye trener Jenny Thygesen. Var knallgod når den stod på stallen til Geir Flåten i fjor, men fikk ikke noe til etter den ble flyttet tilbake til eieren. Nå er rapportene fine, og den er STEKHET i omgivelser som dette skulle den levere på sitt beste. MÅ BARE PRØVES!

V65-5 : 9 Going Transs R. – Er dagens beste banker, og vi tror den vinner dette løpet fra dødens om den får svar. Vant enkelt i V75’en sist, og da fungerte den også bedre enn hva den gjorde på Sørlandet nest sist. Er uøm for posisjoner, og her klinker nok Frode Hamre tidlig til. Må ha en STOR MULIGHET, og vi anbefaler altså et bankerspill.

V65-6 : 10 Troll Svenn – Var solid i nederlaget sist, og den vinner normalt dette løpet i en feilfri utgave. Har dog vist seg å ikke være til å stole på, og den har feilet seg bort flere enn en gang tidligere… Blir kolossalt hardt betrodd i finalen, men vi tør ikke å la den stå alene på våre bonger…