Knallspennende V65-jackpot fra Harstad

Stian Pettersen er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Marion Klette_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble servert enormt sterke tips i Harstad sist, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. Nå er vi sulten på en ny braksuksess fra en av de banene vi virkelig liker å spille mot. I dag venter en HØYINTERESSANT V65-OMGANG, og det er også JACKPOT med 388 506 ekstra i sekserpotten. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 Valle Trym – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på vei mot storformen. Holdt unna i det lengste fra tet i Sverige sist, og den ble kun plukket ned av en smygkjørt oppunder mål. Vi hadde 25,6 s 500m på klokken, og tiden som den noterte på stayerdistanse ble meget god. Offensive Stian Pettersen opp kan bety tidlig tet igjen, og fra den posisjonen tror vi ikke at Valle Trym taper om den er som sist. PS. Husk på at den nå er 20m billigere ute kontra favoritten 8 Kringlers Viktor…

V65-2 : 10 Rose Töll – Må bare prøves her. Dette er en hoppe i en helt strålende form, og nå er den også SOLID kuskeplusset med Stian Pettersen. Tapte enormt på en tidlig galopp sist, men gjorde en sterk opphenting, og var god. Er 20m billigere ute kontra storfavoritten, 11 Hillbilly Star A.B., og dette ser motstandsmessig riktig ut. Slår til som en godbit?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 10 Dixi Elden – Rader opp med flotte prestasjoner, og nå sist plukket den altså enkelt ned favoritten, Nordens Lys, fra dødens. Gangen før spurtet den fint. Møter de samme hestene som den er vant med, og med bare litt flyt på veien så blir vi svært overrasket om den ikke er med å gjør opp om seieren igjen. Må bare prøves, og vi roper et varsko!

V65-4 : 6 Bella Vita – Småskummelt løp, og her er det ELENDIG klasse på hestene. Ingen har vist en veldig form på slutten, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til. Draget vårt kommer ut i ny regi, og det er snakk om en hoppe med ganske fin fart i kroppen sin. Den gikk flere gode løp på Østlandet i vinter, og da mot bedre hester enn dette. Den kan åpne bak bilen om kusken greier å holde den nedpå (er pigg på startsiden), og trolig blir det tet om den løser ut som den kan. TAS MED PÅ ALT som for lite spilt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens frekke banker:

V65-5 : 4 Mind Magic – Holdt unna i det lengste etter en lengre pause sist den besøkte Harstad fjerde sist. Var så bra i et monteløp nest sist, mens det ble galopp i monte sist. Skal normalt være MYE forbedret med disse løpene i kroppen, den er god fra start, og her har Stian Pettersen en oppgave, og det er å svare ut 7 Reventon. Feelingen for at han greier det er god, og fra tet er normalt Mind Magic en vinner. Dette er dagens klart beste spill, og vi tror hardt!

V65-6 : 8 Fjelstad Goggen – Kommer fra samme trener som Mind Magic, og det kan bli en DOBBEL til Maria Niemelæ. Fjelstad Goggen har nemlig kviknet ordentlig til igjen, og det i en alder av 13-år! I Sverige sist vant den sikkert fra dødens, og vi hadde 25,1 s 800m på klokken. Var også veldig bra når den vant i Harstad fjerde sist. Duger i massevis mot en type motstand som dette, og havner den bare ikke opp i mye trøbbel underveis skal sjansene være store. SPILLES!