Knallspennende V65-lunsj fra Sverige

Robert Bergh er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-. I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



Örebro byr på en utfordrende V65-omgang til lunsj denne fredagen, og det burde gå mot store kroner til de som løser denne rebusen. De helt klare bankerne finnes ikke i omgangen, og den vi landet på trenger fakta ikke å bli noen favoritt... 6 Caesar's Dream var kun et 2-valg når vi la ut tipsene, men etter å ha sett den sist må vi bare tro hardt! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Caesar’s Dream – Likte vi skarpt etter pause sist, og det er ingen tvil om hvem vi tror klart mest på i innledningen. I det nevnte løpet sist ble den grovt hindret, men avsluttet forrykende når den fikk fritt frem. På klokken stod det 11,1 s 400m, og det var den helt ubrukt på. Ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven, og fra eventuelt tidlig tet skal de andre få kjørt seg. VI TROR HARDT!

V65-2 : 4 Tax Shelter – Er en hest vi liker meget godt under sal, og den skal bli spennende å følge. Den så helt strålende ut når den vant sist, og tiden da forteller ikke noe om hvor fort den kan fly under sal. Vi tror nemlig det er MYE å gå på her, og i våre øyne blir denne for lite spilt. En klar OBS-hest som skal med på alt!

V65-3 : 10 Petite Marke – Et ELENDIG HOPPELØP venter, og dette er utrolig vrient å ranke. Nesten ingen av disse har vist noe som helst, og vi anbefaler en bred gardering. Draget hadde 1,5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Den viste 15,7/2000m etter en grov startgalopp sist, og selv om den fikk syre tilslutt var innsatsen klart godkjent. Kan fort være forbedret med det løpet i kroppen, og den skal passes!

V65-4 : 3 Global Texevation – Nytt helskummelt løp, og alt annet enn lettløst. Vår ide er fakta ikke så verst, og den var solid i nederlaget sist. Dundret da på utvendig leder, og den fullførte meget fint. Er kjapp i vei, og fra tet/rygg leder er den klart spennende nå. Kan sjokke, og vi heiser den frekt til topps!

V65-5 : 2 Manzano – Har vunnet 7 av 10 løp, og den står altså med tre strake seire. Ble brukt mye underveis sist, men var likevel bare best tilslutt. Nest sist vant den enkelt på en 13-tid, og det er snakk om en ordentlig bra hest dette. Nå er den meldt kraftig opp i grunnlaget, og den MÅ være på topp om den skal vinne. Blir utfordret av 8 Bear By The Day om teten, men får favoritten teten uten at det koster mye, ja, da skal mulighetene være gode. PS. Vi skal dog ikke ryke på 9 Royaldoodle som debuterer for Robert Bergh. Dette er nemlig en grunnkapabel traver som skal bli veldig spennende å følge for Bergh. DOBBELTBANKER!

V65-6 : 1 Pacific W.F. – Har spennende betingelser foran seg her, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Rapportene på den er fine, og den har trent 17/2100m før denne oppgaven. Motivert favoritt. Vi dobler dog alle bongene med 4 Top Yllit som vi bestemt tror er en bedre hest. Spurtet strålende etter et passivt opplegg sist, og på klokken stod det 11,8 s 400m som helt ubrukt. SKAL PASSES HER!