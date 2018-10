Knallspennende V65-omgang fra Sverige

Kaj Widell er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med topptips på V64 til Axevalla 4. oktober!

Det var JACKPOT på Axevalla denne torsdagen, og da pleier vi å være ekstra gode. Tipsene satt også meget bra, og det ble en fin pluss for mange av de som tok rygg på undertegnedes forslag. Forslaget på Nettavisen med en innleveringspris på Kr.980 satt nemlig som støpt, og det betalte ut fine Kr.4 861,-. Potensialet var større, men vi var uansett OK fornøyd med kvelden. Tok du rygg?

Vi liker disse V65-omgangene lørdagskveld. Dette er nemlig omganger som svært få jobber med, og de kommer helt i skyggen av V75-omgangene i Norge + Sverige. Det betyr at man får enormt godt betalt på godbitene, og igjen skal vi ta oss betalt. Til Bollnäs denne kvelden finnes det nemlig en rekke objekter som vi bare må varsle for, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V65-1 : 14 My Gifted My – Det er ELENDIG kvalitet på innledningsløpet, og de fleste av disse er veldig glad om de greier å få med seg siste pengene hjem… Draget vårt har møtt BETYDELIG tøffere motstand enn dette på slutten, og nest sist var den ikke helt tom på en 12-tid i V75’en. Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og den er verdt et forsøk selv om den spormessig står dårlig til på en kjapp sprint. PS. 4 Falling Sky – Var en klar favoritt når vi la ut tipset, men hvordan takler den egentlig dette sporet? Var ikke i nærheten av å løse ut fra spor fem i volten sist, og da burde den fakta ha vært bortvist…

V65-2 : 3 Höstbo Elis – Fikk ikke skikkelig opp farten før inn på oppløpet sist, men da spurtet den til gjengjeld veldig fint. Er under en stadig utvikling, og dette er en overkommelig oppgave for vår ide. Settes frekt først. PS. 6 Sjö Gull – Blir enormt hardt betrodd, men vær OBS på at denne knapt nok har dradd skinnet av pølsen som 4-åring. Gikk riktignok godkjent mot mye bedre hester sist, men hvor hard er denne i skallen når den nå MÅ gjøre jobben selv? Akkurat det er vi usikker på.

V65-3 : 3 Power Memphis – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd her, og det kan gå om kusken får til styringen. Gikk MEGET sterkt i kulissene i tøffe omgivelser sist, og vi hadde 13,7/1500m på den etter en grov galopp da. Gangen før feiler den i en trang situasjon, men går igjen bra i kulissene. Tredje sist galopperer den fra et trangt spor, men viser 14/1900m i kulissene. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, raden lyver, og vi roper et varsko.

V65-4 : 9 On Track Orange – Er en 4-åring under en klar utvikling, og sist gjorde den sitt beste løp i karrieren. Kom via tredjespor ca 750m fra mål, gikk så på i drøye spor i den siste svingen, og spurtet ordentlig fint. Vi hadde 12,6 s 800m på klokken. Nå tror vi at distansen passer enda bedre, smygsporet er perfekt, og blir det bare litt tempo så må denne være HET mot en billig gjeng. VI TROR HARDT!

Dagens beste banker:

V65-5 : 3 Pointillist – Banker vi frekt mot en av dagens tyngste favoritter 10 Brothers In Am denne lørdagen. Når det gjelder vår banker så er den i en flott form, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Løste enormt bra ut sist, men fikk uansett kun andre utvendig. Gikk på 800m fra mål, og den fullførte godkjent. Gangen før møtte den Brothers In Am som da gikk i tet, mens Poinillist da satt i tredje innvendig. Spurtet da ordentlig fint, og den var altså kun tre tideler bak det som blir storfavoritten nå… Lørdag tror vi bestemt at rollene er byttet om, og at det er Poinillist som leder hele veien. ALL IN!

V65-6 : 1 Tzatziki – Et fantastisk fint løp avrunder denne spennende V65-omgangen. Vi hadde god tro på Tzatziki sist, og den tok da en fortjent seier (13,8 s 800m). Sporet nå er noe sjansebetont, men blir den bare ikke fast så duger den svært godt igjen. Settes knepent først. PS. 2 Velasquez Gar – Er håpløs å få inn, men den virker faktisk noe mer stabil nå. Nest sist satt den bom fast med vinnerkrefter igjen, og den så fryktelig bra ut… SKAL MED PÅ ALT!