Knallspennende V65-omgang med frekk banker

Kuven Storm og kusk Jonn Borgen. Søndag kjører Magnus Teien Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

En innholdsrik søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Vaggeryd er først ut med sitt lunsjtrav kl.12.45. Deretter venter årets største galoppdag på Bro Park, og her er man i gang kl.15.15. Det er V75 som gjelder på Bro Park denne søndagen. Momarken avrunder uken med en STOR INTERNASJONAL V65-OMGANG. Her begynner V65-1 kl.18.15.



Momarken avrunder uken med en strålende V65-omgang. Momarken er en bane som vi virkelig liker, og det er en bane vi har gjort det skarpt på tidligere. Når det gjelder dagens omgang så knaller vi til med en småfrekk banker som det norske publikum knapt nok har hørt om. 4 Avenir D'Inverne kommer fra Sverige, og du vil like infoen vi serverer på den. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Emil Mollyn – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og viser den bare litt form, ja, da skal de andre få kjørt seg. Går nå inn i sin beste tid på året, og i fjor tok den tre strake fra oktober til november. Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og den må bare prøves. BANKER FOR DE MED LITT IS I MAGEN!

V65-2 : 4 Avenir D’Inverne – Er dagens beste banker på Momarken. Mange vil nok rynke på nesen når de ser Hagel til etternavn, men dette er altså ikke Rolf Nagel som kjører… Tim Nagel er ung, og lærer fra dag til dag. Her kjører han en 5-åring som er under en kraftig utvikling, og en hest som møter ekstremt billig motstand. Sist ble Avenir D’Inverne sittende bom fast som HELPIGG, og da lå Tim og dro på den over mål. Wow, for et inntrykk. Nest sist var den klin overlegen fra tet, og den jogget 17,4/2140ma som helt ubrukt. Her burde det bli gratis tet, og siden skal dette være over om den leverer som i Sverige. ALL IN!

V65-3 : 7 Umaticaya – Møtte knallgode hester i debuten for Stall Hamre, og selv om den gikk 10,5 s 800m så hentet den ikke mye. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, på ren grunnkapasitet er den best, og med Magnus Teien Gundersen opp må den bare prøves mot favoritten 5 Merles Simone.

V65-4 : Mo Ronja – Er et langskudd i et ellers ganske dårlig løp. Kommer nå ut for Liv Haslie, og den er dessuten ENORMT KUSKEPLUSSET med Dalen. Møtte mye bedre hester enn hva den møter nå i Bergen, og i Bjørgvinpokalen fjerde sist ble den fakta sittende fast i finalen. Var da hakk i hel på blant andre Spydomann Ø.K., og mye bedre hester enn hva den møter nå. Skulle Liv Haslie få denne ordentlig til, ja, da er den i hvert fall ikke ueffen i grunnlaget sitt, og som nesten helt uspilt tar vi sjansen og heiser den til topps.

V65-5 : 2 Kuven Storm – Blir svært spennende å se i debuten for Heidi Moen. Dette er nemlig en LEKKER 5-åring som har avslørt stort talent, men gikk så på en smell, og har vært lenge borte. I prøveløpet på Bjerke sist åpnet den første 1000m på 35,1, og den gikk altså STYGGFORT i sisterunden. Kommer til å hevde seg solid om den bare fungerer som den skal, og vi velger å prøve oss med den direkte. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 5 Muscleman O. – VIDÅPEN finale med flere spennende objekter. Draget som vi landet på var tilbake på sitt beste etter en liten pause sist, og den gikk ordentlig PIGG over mål etter veldig sene luker. Er knallgod de dagene den er som best, og da duger den godt i grunnlaget sitt. OBS! PS. 10 Hamptons – Er kanskje den hesten med best kapasitet i feltet. Var god direkte etter et tilsvarende avbrekk i fjor, og glem heller ikke at den imponerte noe kolossalt i et tøft stayerløp som den vant på Bjerke 10.06.2017. Ble aldri kjørt med i prøveløpet, og vi regner med at Steinar Holm har visse ambisjoner når han reiser til Momarken en søndagskveld. HC Holm kjører. OBS!