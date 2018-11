Kolle junior med V65-bankeren på Jarlsberg

Vici Celavie og Lars Fredrik Kolle blir store favoritter i V65-1 på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Hesteguiden.com

Vi har en strålende travhelg foran oss med lørdagens V75-omgang på Sørlandets travpark som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Fredagen innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige. Denne fredagen er det Kalmar som er vertskap. Fredag kveld er det så klart for V65-omgang på Jarlsberg, mens Ørebro er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om fredagens V65-omgang på Jarlsberg og etter at undertegnede hadde en prat med unge fremadstormende Lars Fredrik Kolle, blir det banker allerede i V65-1.

Flott oppgave for storfavoritten

Det handler om 2 Vici Celavie. Den fem år gamle hoppa kom aldri til start som treåring og gjorde seg heller ikke bemerket i de tre løpene hun gikk som fireåring. Gjorde seg heller ikke bemerket i de fire første startene i år, men 23. august (for første gang med Lars Fredrik Kolle) som kusk kom seieren. Den ble etterfulgt av ytterligere to seiersløp . Nest sist galopperte hoppa fra start som hardt betrodd i et V65-løp på Momarken, men kom flott tilbake til fjerde. Var hardt betrodd i V76-2 på Bjerke forrige onsdag. Ble da tvunget til en tøff åpning og måtte gi tapt oppunder mål for en smygkjørt konkurrent. Kusk Lars Fredrik Kolle valgte å pakke feltet rundt den siste svingen da i tet, men fikk ikke helt fart på hoppa igjen.

- Jeg blir skuffet om jeg ikke vinner i kveld, sa Kolle junior til undertegnede fredag morgen. Motstandsmessig ser det svært riktig ut og det finner få andre gode holdepunkter i kveldens V65-omgang. Jeg setter bankertipset på 2 Vici Celavie i V65-11.

Beste hesten - bakspor et drawback for V5-bankeren

V65-4/V5-1 er et ungdomsløp der ikke kuskene velger hest, men det blir trukket. Det er forklaringen på hvorfor Lars Fredrik Kolle kjører Tom Forkerud-trente 5 Daarom Well og ikke Tom Forkerud-trente 11 Absolutelynoexcuse. Både undertegnede og Lars Fredrik er helt klar på at sistnevnte er den beste hesten av disse to. Løpet holder ellers svak klasse. Linda Bø skal kuske Absolutelynoexcuse og hun kjører svært lite løp for tiden, men har vist tidligere at hun har fine kjørehender. I en meget vrien V5-omgang, setter jeg bankertipset på 11 Absolutelynoexcuse i V5-1, men i V65-spillet spiller jeg fire hester på samtlige forslag (2 Nico Lane, 5 Daarom Well, 9 Ubet og 11 Absolutelynoexcuse).

Favoritten innfrir i V65-2?

Det er mildt sagt uoversiktlig i V65-2 som er et varmblodsløp i grunnlag under 10 000 kr. Toppstammede 5 Annabella Knick debuterer i regi Frode Hamre. Hun har gått sine to første løp i Danmark uten å gjøre seg veldig bemerket. Rapporteres å kunne rundt 17.0/17.5 på distansen og det bør rekke langt. Men samtidig er Hamre-stallen usikker på henne første gang ut, så jeg sper på med noen garderinger.

Tengsareid utfordrer storfavoritten

Nytente 4 Idlava blir stor favoritt i V65-3. Det er på bakgrunn av en seier i et ekstremt billig lunsjløp på Bjerke nest sist og en grei andreplass bak kapable Kor Ilja på Bjerke for to uker siden. Nå er ikke motstanden i V65-3 veldig mye tøffere, men er treårige 3 Stjernedryss tilbake på nivået fra seiersløpene i sommer, er det ingen tvil om at Tengsareid-hesten vil utfordre storfavoritten i V65-3. Disse to skiller seg klart ut, men jeg tar med to outsidere i form av 2 Sjø Bris og 5 Gompen Gullet på det aller største V65-forslaget.

Se opp for Dalen

Lunefulle 4 Ramstad Balder får spillernes tillit i V65-5/V5-2/DD-1 og det er greit at hesten skal være favoritt. Men hesten agerer ujevnt i prestasjonene og har ikke imponert i sine to siste løp. I kveld er det yndlingsdistansen sprint, men jeg trekker heller fram 3 Ånei som mitt objekt i løpet. Også denne dama skal helst ha det på sine premisser, men hun har vært meget positiv i sine to første løp etter lang pause og spurtet flott til andre sist. Se opp.

Herlig klasse på V65-6

Kveldens soleklare sportslige høydepunkt kommer i V65-6/DD-2. Dette løpet holder V75-klasse og det fem-seks vinnerkandidater. 4 Thai Donato valgte å svare ut storfavoritten Faust Boko fra start i V76-1 i sin siste start og kusk Eirik Høitomt visste hva han gjorde. En meget opplagt Thai Donato vant overlegent på sterke 12.3/1609 meter. Blir favoritt i V65-6 i kveld og jeg bankerspiller 4 Thai Donato i DD-spillet. I V65-spillet tar jeg dog med ytterligere fire hester på gardering.

