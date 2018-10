Konge på hjemmebane

Vestpol Kongen og kusk Øystein Tjomsland. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Bro Park er først ut denne søndagen, og da skal det naturligvis dreie seg om galopp. V4-omgangen starter kl.12.45. Deretter er det Eskilstuna sin tur, og her begynner V75-omgangen kl.15.50. Sørlandet avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.18.15.



Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Sørlandet avrunder uken, og vi er naturligvis sugen på å avrunde med stil. Gå ikke glipp av følgende snadder:

V65-1 : 4 Hades Håleryd – Har blitt matchet mot bedre hester enn dette, og den kan ikke få en bedre oppgave enn hva som venter her. Formen virker dessuten bra, og den avsluttet solid sist (08,3 s 300m). Klaffer det bare litt underveis så må mulighetene være fine, og vi iler til med tipsnikken. PS. 1 Sweet Talkin Hall – Har lignet mer på en sirkushest enn en travhest, og den har vært alt annet enn enkel å få feilfri rundt. Leverte et intetsigende prøveløp sist, og for oss er dette ikke noe mer enn en liten outsider.

V65-2 : 8 I.D. Ownersdestiny – Har en STOR sjanse i dette billige 3-årsløpet. Dette er en hest som Glenn Kramer Stenberg holder skyhøyt, og det er også en hest som det begynner å løsne for. Spurtet meget sterkt sist (10,7 s 300m), og den var ikke tom over mål. På ren kapasitet er den best, og går alt riktig for seg så skal det en god hest til for å slå den. Lar seg ikke stoppe?

V65-3 : 3 Havblikk – Piler til tet, og er den bare på humør så blir den alt annet enn enkel å fange? Den hadde ikke helt marginene med seg på Sørlandet sist, mens den nest sist vant lekende lett etter en avslutning i 21-fart. Er en humørhest, og det er også mye av grunnen til at den er variabel. Vi satser på at den har en god dag i dag, for da er den alt annet enn ueffen… OBS!

V65-4 : 3 She’s A Dream – Sliter veldig med kroppen sin, og den er aldri noe spesielt fin å se på. Var heller ikke det i Danmark sist, men den gjorde uansett et fullt godkjent løp etter galopp. Kommer nå ut i et elendig løp, og henger den bare sånn noenlunde i sammen, ja, da gjør den seg med garanti ikke bort. Settes knepent først mot en svært billig gjeng.

V65-5 : 3 Columbus Sisu – Er MILEVIS bedre enn raden, og dette er en hest vi bestemt tror at Bjørn Larsen får til. Nå kjørte han selv sist, og den feilet med ALT igjen i stengt posisjon i den siste svingen. Hadde full spenst over mål i kulissene etter galoppen, og den hadde travet en lav 13-tid feilfritt. Nå får igjen Tengsareid sjansen, den er kjapp i vei, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er dagens beste V65-objekt, og en hest som bare må prøves!

V65-6 : 7 Vestpol Kongen – Har vært KNALLHARDT matchet, og den har vært ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Var klart bra i nederlaget etter at den måtte bruke speeden for tidlig sist, og det skal ikke være noen feil på formen. Har helt overlegne fartsressurser, og får den bare ryggløpet så er den supergiftig! Motivert storfavoritt som også vi tror mye på!