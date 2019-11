Kusken er sterk i troa

Marius Høitomt får tilliten som bankerkusk på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Färjestad: Jakobsson sitter på nøkkelen

V64 Ørebro: Saftig V64-jackpot med nesten en million ekstra

Spillsenteret: Vi har vurdert fredagens viktigste kamper

Oddssingel Eliteserien: Både Godset og RBK trenger tre poeng

Oddssingel Ligue 1: PSG gjør ikke mer enn de må



Dette er noe av det vi kan by på fra Jarlsbergs V65-kjøring i kveld:

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





1 J.T.'s Kiwi (V65-4) er det nærmeste vi kommer en sikker vinner i kveldens V65-rebus fra Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg. 3-årshoppa fullførte bra fra dødens sist og har fine forutsetninger foran seg denne gang. S.J.'s Photo-datteren er rask fra start og igjen varsles det et et offensivt opplegg. Vi tror på tet fra start til mål! Kveldens hovedbanker.

3 Frøken Helmine (V65-3) har ingen vakker programrad, men den fire år gamle Norheim Faksen-datteren er herdet mot flere av de beste i årgangen gjennom sommeren og går ned en god klasse motstandsmessig denne gang. Først og fremst jevngamle 5 Pinsleterna imot? Må på alle bonger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





1 Dani's Princess (V65-6) har helt perfekte forutsetninger - startrask som hun er. Sist var hoppa ute mot selveste Blueridge Sun & co. i V75 på Momarken. Denne gang er motstanden en helt annen. Det lukter tet hele veien. En god vinnersjanse!

7 Fabian B.R. (V65-1) kan fort være vinneren i V65-innledningen dersom formen er noenlunde der den skal være, men rapportene er litt forsiktige fra trener Aagre som melder at hesten kanskje trenger ett løp eller to i kroppen før formen sitter. Den kapable montèspesialisten har ikke startet siden den litt skuffende innsatsen under Sommertravet på Sørlandet i midten av juli og det gjør at vi velger å dekke opp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under