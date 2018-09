Kvasnes bankes i jakten på V65-kronene

Dyktige Kristine Kvasnes er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Bollnäs: Lunsjomgang med potensial

V5 Bergen: Knallfin lunsjomgang i Bergen

V65 Øvrevoll: Knakende fin V65-omgang på Øvrevoll

Oddstips 1: Herlig hjemmeodds fra Copa del Ray

Oddstips 2: Brann-flopp kjemper for å overleve i Finland

Lotto lørdag: 34 ekstra Lotto-millionærer skal trekkes

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september - Kr.2 000 ble til Kr.98 622,-.

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.



Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Petter Kristiansen fikk inn et par fine treffere under V76-omgangen på Bjerke onsdag. En siste info bong (fire andeler a Kr.850) betalte ut meget fine Kr.32 730, mens det store systemet (fire andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.31 796,-. Vi gratulerer deg som tok rygg.



Vi har en svært innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Bollnäs er først ut denne torsdagen, og kl.12.20 starter dagens V4-lunsj. Deretter blir det også lunsj fra Bergen, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra 800m banen begynner kl.18.55. Øvrevoll avrunder torsdagen med en INTERNASJONAL V65-omgang, og løpene er i gang kl.19.30.

Her skal det dreie seg om Klosterskogen, og vi kan by på følgende:



V65-1 : 4 Expensive Hangover – Har virkelig levert varene i comebacket, og feelingen er at den er betydelig bedre enn det lave grunnlaget den har på konto. Fikk ikke vinne sist, men den fullførte fint, og var hakk i hel på bedre hester enn hva den møter nå. Er veldig kjapp i vei, og her blir det trolig tet/eventuelt rygg leder og siste indre. Har en stor sjanse i et løp som dette, og vi må bare tro hardt! PS. 1 Lucky’s Luke – Er en mulig superskrell for de som spekulerer mot Expensive Hangover. Kom ut etter en lengre pause sist, havnet i dødens, og var OK i nederlaget. Er normalt ytterligere forbedret, har en veldig fin grunnkapasitet, den kan åpne, og fra dette sporet er den sikret et bra opplegg. MÅ MED VED GARDERING.

V65-2 : 1 Broadway – Går vi til på som dagens beste V65-banker. Debuterer under sal, men den er testet i jobb, og Kristine Kvasnes er veldig opp på den før dette løpet. Er dessuten kjapp i vei, og fra dette sporet har trolig Kvasnes flere valgmuligheter. Broadway holder meget fin form, og treningsrapportene på den er også oppløftende. Møter en billig gjeng, og dette er altså en hest vi tror HARDT på. ALL IN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 8 Frier Birk – Her er det mange med dårlig innstilling, og Frier Birk har en STOR sjanse om den bare går feilfritt. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og det skal ha gjort veldig godt. Fullførte klart bra sist, og vi hadde 24,5 s 300m på klokken. For oss er det en gåte at denne hesten hadde latterlige 3,5% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut. ER EN BANKER FOR DE VIRKELIG SUPERFREKKE! PS. 5 Kringeland Enok – Er egentlig god nok i massevis, men Johan Kringeland Eriksen er på jakt etter et ryggløp etter pause. Mulig han har siktet innstilt på andre løp litt lengre fremme, og vi ranker derfor den klare favoritten bak Frier Birk. Er dog den første som skal med om man bruker noen hester.

V65-4 : 12 Troll Svenn – Kom alene til mål i monteløpet sist, og den holder en ordentlig bra form for tiden. Har feilet på svingene på Klosterskogen før, og det er usikkerhetsmomentet før dette monteløpet. Feilfritt pleier den dog å vinne disse monteløpene, og den er derfor veldig motivert. Vi står dog over et bankerspill på en bane som Klosterskogen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Bleeding Heart – Det er sjeldent man ser varmblodshester som bremser bort seieren som det Bleeding Heart gjorde sist, og noe sier oss at denne ikke er veldig enkel å vinne med. På ren kapasitet duger den dog svært godt i et løp som dette, og vi føler den er motivert. PS. 5 Seabreeze ÅS – Er noe variabel, men har nå en helt riktig oppgave foran seg. Vær også OBS på at den vant på denne løpsdagen i fjor, på Klosterskogen, over 2100ma, og fra sport fem… Det kan fakta skje i år også. OBS!

V65-6 : 6 Rokne Bliss – Hadde 0,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis aldeles for lite. Den feilet som helt klink etter å ha travet i dødens nest sist, og hadde gått ned mot 31,0/2120mv fra den posisjonen uten galopp da… Nå sist feilet den tidlig, men var fullt godkjent i kulissene i etterkant. Adrian Solberg Akselsen opp er svært spennende, og feilfritt er den normalt med helt der foran! OBS! PS. 9 Brødsjø Spika – Blir KNALLHARDT betrodd, men vær klar over at dette er en helt fersk hoppe, og slike ferske hopper svinger noe voldsomt fra gang til gang. Skal på bongen, men som GIGAFAVORITT er den kald for oss.