Kvasnes og Bergen får vår tillit

W.J Eminent Bergen er virkelig på gang, og har en spennende oppgave i den sjette avdelingen på Momarken. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Det har vært mange fine travhelger den siste tiden, og den kommende helgen er også en godbit for oss travelskere. Färjestad og unionstravet er herlig. Før den tid er det en god del å henge fingrene i. Først ut denne tirsdagen er V4-lunsjen, og i dag kjøres denne på Romme. Etter dette er det kun et lite opphold før Bjerke setter igang med en finfin V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det en spillemessig herlig V65-omgang fra Momarken som venter oss. I Sverige er det fenomenale spilleløp på Solvalla. Her skal det nemlig kjøres uttagningsløp til Oaks og kriterie. Med andre ord - vi kan vente oss en strålende travtirsdag!

Det ble flott klaff i V4-spillet på Leangen mandag.

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

Da er det dags for å rette nesen mot Momarken og V65-kjøringen. Det er alt annet enn lettløst på forhånd, og omgangen er spillemessig strålende. Det ligger an til at det blir fine penger denne tirsdagskvelden. Bankeren vår er spenstig, og her er analysene:

V65-6: 4 W.J Eminent Bergen. Denne tror jeg veldig hardt på i dag. Nå begynner endelig 6-åringen å komme tilbake i toppform. Dette er i bunn og grunn en svært god traver. Tredje sist kom han tilbake etter et opphold på tre måneder, og da i et monteløp. Det ble galopp gjennom den første svingen, og løpet var spolert. I comebacket holdt det ikke bare med monteløpet, hesten startet samme dag, men denne gang med sulky. Her ble det andreplass bak El Muro B.R. Litt skuffende innsats var det, men det var ingen tvil om at hesten var tung i kroppen. Nå sist var det en helt annen utgave vi fikk se av hingsten. Da holdt han nesten ute lynraske Peder Mykla fra start. Det ble for mye av det gode, og galoppen kom. Innsatsen etterpå til tredjeplassen var helt enorm. I dag, i en feilfri utgave, tror jeg hesten blåser til tet. Om det går i trav tror jeg ikke W.J Eminent Bergen taper dette løpet. Dette er en jevnspilt løp, og dermed ligger dette an til å bli en herlig banker. All in på Kvasnes-traveren i alle spilleformer!

V65-1: 1 Reime Kongen gjør sin første start i regi Jan Roar Mjølnerød. Dette er spennende, for dette er snakk om en talentfull 3-åring. Fjerde sist på Jarlsberg gjør hesten et meget fint løp til fjerdeplass, og da med full fart i mål. Et løp som ble vunnet av Våler Nikolai foran Mo Harjar. Dette er gode hester, og Reime Kongen beviste at han kan kjempe med de beste i denne årgangen. Nå sist i kriteriekvaliken ble det tidlig dødens, og det utenfor meget gode Rappstjernen. I den siste svingen så det ut som Reime Kongen skulle gå mot en enkel andreplass, men han ble sliten på oppløpet og galopperte bort en fjerdeplass. Innsatsen var god, og om denne er forbedret i ny regi, så er det fort en vinner. Vil dog se hesten fungere først. Dog en klar favoritt dette.

Slik jeg ser det så er det egentlig bare 2 Steine Faksen som er spennende i mot. De andre skal normalt ikke være gode nok. Steine Faksen kan mye på sitt beste, og i dag er det debut i ny regi. Hele karrieren har hesten vært trent av Tom Erga. Nå er det Morten Louis Johansen som har tatt over hesten. Dette finner jeg meget spennende. Kan helt klart utfordre favoritten. Disse to skiller seg en god del ut for meg. Skal man gardere mer så er det 6 Dan Viking og 7 Rive Rodin som skal på.

V65-2: Et veldig fint monteløp venter oss her, og ikke minst et åpent et. Ikke en enkel oppgave å finne vinneren her. Vi kommer til å gardere dette løpet. Hesten jeg dog vil trekke frem er 4 King Royal. Fem ganger har hesten startet i monteløp. Det har endt med to enkle seiere og en tredjeplass. Fjerde sist, i monte, var hesten knusende overlegen. Han trvies virkelig godt under sal, og jeg mener helt klart at hesten kan vinne dagens løp. I det siste løpet fulgte han gode hester helt inn i mål. Passses!

V65-3: 4 Sugar Dream er en hest jeg liker, og i en feilfri utgave bør det være hyggelig vinnersjanser her. Raden til hoppa er ikke pen for øyeblikket. Det står to galopper på slutten. Nest sist ble det tidlig galopp i kvaliken til hoppederby. Hun tok igjen feltet, og så veldig fin ut da hun ble sjenert til ny galopp 700 meter igjen. Nå sist galopperer 4-åringen da det gjenstår 100 meter. På det tidspunktet ser det ut som hun har masse å kjøre med. Tredje og fjerde sist spurtet hun svært fint til andreplass. Dette er en god hest, og mot dagens motstand skal det være favoritt i mine øyne. Regnes veldig tidlig her.

V65-4: 5 Västerbo Sea Star. Dette er en hest med en seier på 36 starter. Dere lurer nok hvorfor jeg drar frem noe sånt? Ene og alene er det utifra innsatsen sist på Bjerke. Da var det Anita Hagmann som kusket hoppa, og da hun fikk fritt frem ut mot oppløpet, spurter 7-åringen ekstremt sterkt. Det var rett og slett et rålekkert inntrykk. Farten over mål var størst av samtlige. I dag er det Hans Christian Holm som kusker, og her snakker vi om en rutinert mann. Jeg tror denne ekvipasjen kan bli meget skummel i dette løpet. Västerbo Sea Star må regnes som løpets objekt! Husk at i dette løpet er det V5-start.

V65-5: 11 Mjølner Zorro har en god vinnersjanse i den femte avdelingen, men sporet er langt i fra optimalt. Hingsten var veldig god til seier både tredje sist og nest sist. Nå sist fikk han en svak start i et tøft V75-løp. Innsatsen til femteplassen var dog hyggelig og formen er fortsatt fin. Det lange Momarken-oppløpet er en stor fordel. Mjølnerød-traveren er en riktig favoritt.

Jeg synes dog 8 Lykkje Tveiten skal på alle bonger. På topp er dette en meget god traver, og her tror jeg Antonsen sender fremover direkte.