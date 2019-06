Larry fikser V65-cashen i Bergen

Larry Joe med Eirik Høitomt som kusk blir Nettavisens V65-banker på Bergen travpark i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Før vi skal tenke helgen skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Disse torsdagene er alltid fulle av travløp fra lunsj til kvelds. Det hele begynner i Örebro med V4-lunsj 12.20. Drammen kjører så V5-lunsj 13.40. Til kvelds er det Bergen som har ansvaret for V65-omgangen her hjemme med start kl 18.55. I Sverige er det Åby som har V64-omgangen, her er det spillestopp kl 19.30.

Før vi skal tenke helgen skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Disse torsdagene er alltid fulle av travløp fra lunsj til kvelds. Det hele begynner i Örebro med V4-lunsj 12.20. Drammen kjører så V5-lunsj 13.40. Til kvelds er det Bergen som har ansvaret for V65-omgangen her hjemme med start kl 18.55. I Sverige er det Åby som har V64-omgangen, her er det spillestopp kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-omgangen på Bergen travpark. Det er flotte løp på Bergen travpark i kveld og både V65-1 og V65-2 kan skilte med hele 30 000 kr i førstepremie. Bjerke-trener Sigbjørn Kolnes tar turen med flere hester og landschampion Eirik Høitomt er også på plass i Bergen i kveld. Den konstellasjonen står også bak min V65-banker i V65-6.

Larry hele veien?

Det handler om meget kapable 2 Larry Joe som har en flott oppgave foran seg i V65-6/DD-2 i kveld. Den kapable vallaken tok seg enkelt av et lunsjløp på Bjerke sist og holdt lett unna for gode Dan Mølgård. Kun tre hester starter fra strek i V65-6 og her tyder alt på Eirik Høitomt tidlig inntar taktpinnen med vallaken. Mot klart overkommelig motstand, skal dette være en meget bra vinnersjanse. 2 Larry Joe blir min V65-banker på Bergen travpark i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Kun seks hester i V65-1

V65-1 er et løp i Veikle Balder cup for fireårige kaldblodshester og til tross for en førstepremie på 30 000 kroner, er det kun seks hester til start. Men lettløst er det ikke. Bereiste 5 Sæther Lomen blir min knepne favoritt, men jeg tar med samtlige seks hester på det største V65-forslaget.

Elendig rad - men skal passes

V65-2 er et meget fint løp, også her er førstepremien på 30 000 kr. Det er flere tilreisende til løpet og både 3 I Am The Tiger og 4 Lins Tanic blir forståelig nok hardt betrodd. Sist torsdag lanserte jeg Ulisse Kronos som et objekt mot storfavoritten Deep Dea Dream i V65-1, men da forsvant hesten i startgalopp. Formen er mye bedre enn raden og selv om hesten står litt sjanseartet til spormessig i dette løpet, obser jeg på denne også i kveld.

Få vinnerkandidater i V65-3

Til tross for flere tvilsomme innsatser den siste tiden, setter spillerne sin lit til Pål Buer og 9 Masserati G.T. i V65-3. Buer-traveren møter klart enklere motstand i kveld, men det har overhodet ikke sprudlet av hesten i det siste. Mitt klare førstevalg heter 8 Happy Dragon og Bjørn Steine. Den hesten gjorde et flott løp til tredje i V75 sist på Forus, og møter klart enklere motstand i kveld.

Vinner feilfritt?

Betydelig mer uoversiktlig er det i V65-4/V5-1 der forhåndsfavoritten 9 Gomnes Faks er strøket. 10 Jentefuten startet karrieren sin på Bergen travpark, men ble sendt til Geir Flåten i fjor høst. Hesten gjorde det meget bra i regi Flåten, men var tilbake på Bergen travpark forrige torsdag i regi gamletrener Lars Tore Hauge. Satt da tidlig i tet og hadde tilsynelatende full kontroll på seieren midt på oppløpet, da hesten slo på en umotivert galopp. Møter ikke noe tøffere motstand i kveld og blir mitt ganske klare førstevalg.

Kan lede hele veien

V65-5/V5-2/DD-1 er et hoppeløp for kaldblods der favoritten 10 Lykkje May skal hente 80 meter på strekhesten 1 Olu Minni. Det er en tøff oppgave med tanke på formutviklingen til Olu Minni. Øyvind Austevoll sørger nok for et jevnt tempo i front i kveld og 1 Olu Minni er mitt klare førstevalg i dette fine spilleløpet.