Leangen avslutter superuken med internasjonal V65

F.X. Fragola har levert en kanonsesong sammen med sin faste kusk Ragnhild Bjørnbeth. I kveld blir hoppa Nettavisens V65-banker på Leangen. Foto: Ned Alley: Hesteguiden.com.

Det har vært en helt ellevill uke med V75 Sommerbonanza som kulminerte med Multijackpot på Bergsåker lørdag. V75-omsetningen lørdag landet på smått fantastiske 153 672 262 kr. Men selv om det var grand finale i går, står vi likevel foran en supersøndag. Øvrevoll har sin største løpsdag med Norsk Derby og her er det internasjonal V64 med jackpot og på Charlottenlund er det dansk Derby med internasjonal V75. Studiosendingen starter allerede 11.45 med galopp fra Øvrevoll, mens V75-delen varer fra 16.20 til ca 19.25.På Nettavisen kan du se alt dette GRATIS.

Over en halv million innspilt på Bjerke torsdag 22. august

Jeg brukte 10 Moe Tyr som banker på mine eksperttips på Nettavisen til torsdagens V75-omgang på Bjerke, men på Eksperten lager vi som kjent også alternative forslag. Torsdag het disse "Siste V75Bjerke" og på halvparten av disse bankerspilte jeg andrevalget 4 Troja Face i V75-7. Det var et veldig godt spill i går. Tre andelslag på Eksperten fikk sju rette. To av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 kr. Totalt omsatte Nettavisen V75 på Eksperten for ca 50 000 kr på Bjerke torsdag.

Lerum med solid systemklaff på Bergsåker lørdag 24. august

Det ble altså omsatt V75 for nesten 154 mill kr til lørdagens grand finale i V75 Sommerbonanza og sju rette ga formidable 1 864 892 kr i utbetaling. Rolf Lerum kom ikke i land med sju rette, men fikk likevel strålende gevinster på sine systemspill på Eksperten. Seks systemspill (andeler på hhv 200, 300, 1000 og 1995 kr) betalte hver seg 21 087 kr tilbake. Systemspillet med fire andeler a kr 3 995 betalte tilbake 29 160 kr og en flat bong med fire andeler a kr 750 betalte tilbake 34 800 kr.

Men det er ikke bare på Øvrevoll og Charlottenlund det skjer ting denne søndagen. Søndag kveld byr Leangen på internasjonal V65 og V5 og det skulle tilsi solid omsetning. Spillemessig er det en flott omgang, jeg fant min banker i V65-5.

Suksessen fortsetter?

Det handler om femårshoppa 2 F.X. Fragola som fortsetter å imponere på Leangen. Seks seire på åtte starter er det blitt i år og i seiersløpet fjerde sist avviste hun altså superhoppa Madelen L.T.C. Var kanongod i sitt siste seiersløp og lenset unna til enkel seier tross dødens underveis. I kveld har hoppa et perfekt andrespor bak bilen og Ragnhild Bjørnbeth sikrer garantert mot tet. Slik jeg leser dette løpet, må hun være syk for dagen eller underprestere kraftig for å tape løpet. 2 F.X. Fragola i V65-5 blir min V65-banker på Leangen i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Ragnhild har mer på lager

Velkjørende Ragnhild Bjørnbeth styrer også den klare favoritten i V65-1. 7 Stjerne Lykke tok sesongens første seier i V5-5 på Leangen mandag kveld. Møter ikke spesielt mye tøffere motstand i kveld og er en motivert favoritt. Dog skal hun gjerne ha løpene på sin måte, og derfor sper jeg på med noen garderinger.

Feil på det sist - duger feilfritt

I V65-2 ser det betydelig mer åpent ut selv om 4 Leonardo Di'Vici blir stor favoritt. Mitt klare objekt heter 3 Kiss Me. Jeg hadde litt feeling for denne på Bjerke sist, men hoppa løste dårlig fra start og havnet sist i et lureløp. Da ble det vanskelig å hente noe i sluttfasen. Står spennende til på strek i kveld og lykkes Thomas Mjøen å få henne avgårde feilfritt fra start, kan hun stelle istand en overraskelse i V65-2. Løpet ser uansett åpent ut bak den klare favoritten og jeg garderer bredt på det største V65-forslaget.

Få til start i Leangen Duathlon

Kun seks hester stiller opp i Leangen Duathlon der det både skal være monte og trav. Montedelen avvikles som V65-3, mens travdelen avvikles i V5-4. Elitetraveren 6 The Last Ticket debuterer i monte, og blir trolig stor favoritt. Kanskje med rette. Jeg tar uansett med montedebuterende 2 Etosha Boko og montespesialisten 5 Fux Pride på samtlige V65-forslag.

Klar dobbeltbanker

I V65-4/V5-1 møtes kapasitetshestene 8 B.B. Viking og 6 T.K. Torden til duell og de skiller seg soleklar ut i ujevnt felt. Ubeseirede B.B. Viking blir blant kveldens største V65-favoritter i kveld, men det blir veldig interessant å se hyperkapable T.K. Torden mot denne. Jeg dobler opp og spiller to hester på samtlige V65 og V5-forslag.



Nilsen har ambisjoner

V65-6/V5-3 er et herlig spilleløp og det er ikke mange sjanseløse i dette løpet. Jeg tar med de fleste hestene på de to største V65-forslagene, men mitt klare objekt heter 1 Minfaks og Arne Nilsen. Denne tjente mye penger på kort tid og har slitt litt med å etablere seg i høyere grunnlag. Men i mandagens V65-5 på Leangen var det virkelig fart i frasparkene igjen. Hesten avsluttet strålende til tredje og i kveld står Minfaks svært spennende til på strek. Se opp.