Lekker Leangen-meny

Stilige Crackajack er på farten igjen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld og kan blant annet by på følgende til folket:

6 Crackajack (V65-6) er en ordentlig klassehest som var tilbake som en vinner i sin første start etter noen måneders pause sist. 5-åringen satte fart fra køen runden igjen, overtok teten og hadde siden full kontroll til enkel seier. Scarlet Knight-sønnen ga et strålende inntrykk for dagen og er nok neppe noe dårligere med et løpet i kroppen. 2 Federal Crown var grundig slått i det løpet. Sistnevnte skuffet i det løpet, men kan ventes forbedret til den starten og er nok i orden når han nå kommer til start igjen. Første motbud, men å slå Crackajack slik han så ut sist tror vi uansett blir for tøft. Kveldens hovedbanker i V65 og både i V5 og DD blir også 6 Crackajack min banker.



12 Gliding Sun (V65-1) står alene på 40 meter tillegg og har ingen enkel oppgave foran seg, men 3-åringen er herdet i tøffe selskap i år og møter langt mer overkommelig selskap i kveld. Bare det ikke blir for langt fram på veien og det klaffer noenlunde på veien, mener vi bestemt han skal gjøre opp om det. Må på ALLE bonger.

2 Jacko Line (V65-2) møter en av kveldens aller største favoritter i form av 5 Leonardo Di'Vici, men vi velger å gå imot og lanserer Melby-traveren som et spennende bud i kveld. For det første så er nok full distanse en klar fordel for Jacko Line, som hadde full kontroll i seiersløpet sist da han satt tidlig i tet selv fra ytterste spor bak bilen. At denne har mer inne er vi helt overbevist om! Han kan bli tung å stå imot nedover oppløpet. Selvskreven på bongen, i mine øyne. Og her blir det forskjell på kryssene!

V65-3 er en skikkelig spillenøtt! Kanskje kan 2 Wilkas være løsningen? 10-åringen trives med Guro Mogset på ryggen og er dessuten ute på sin beste distanse i kveld. Med de antatt beste konkurrentene på langt tillegg på en kjapp sprint, kan han dra unna der framme. Vi anbefaler et tidlig kryss.

6 Vill Jerven (V65-4) kan meget vel være løsningen på V65-4/V5-1. 4-åringen var strålende opplagt som treer i V75 på Biri sist i løpet årganseneren Nordsjø Odin vant på en imponerende måte. Vill Jerven, som tidligere var litt egenrådig og usikker, kan se tilbake på en flott sesong med hele sju seire. Det bør være gode muligheter for at den åttende kommer i kveld. Først og fremst 4 Grytting Blesen og 9 Minfaks imot?

10 Balder Halbak (V65-5) er en meget kapabel type som har levert noen sterke innsatser på Leangen de siste årene. Eggen-traveren skuffet riktignok i de siste starterne på forsommeren før han fikk en velfortjent pause. Kommer nå tilbake igjen etter nesten fire måneders løpspause. Balder Halbak er dessuten ikke den som typen som imotsetning til oss andre som trives om sommeren, og blir spennende å følge nå utover når det er kaldere i været. Vi synes så absolutt han skal strekes tidlig.