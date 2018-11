Lekker V65-banker fikser opptur på Solvalla

Månprinsen A.M. og kusk Gunnar Melander. Tirsdag kommer de ut på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V5 Bjerke: Amazing banker på Bjerke

V65 Forus: Wiig har V65-bankeren på Forus

Tippetips: Midtukekupong med skyhøy bonuspott

Oddssingel Nations League: Sverige har alt i egne hender

Oddsdobbel: Bare seier er godt nok for Skottland

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Vi har en innholdsrik tirsdag foran oss, og her er det litt av hvert å glede seg til. Som vanlig begynner moroa i Sverige, og kl.12.20 blir det V4-lunsj til Gävle. Deretter skal vi til Oslo og Bjerke hvor V5-lunsjen starter kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Solvalla avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er sikret FLOTT sport, og stort spill når det skal dreie seg om V65 på Solvalla denne kvelden. Flere gode unghester dukker opp i V65-omgangen, og det er alltid interessant. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og vi kan ikke spekulere mot Månprinsen A.M. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Ajabaja – Er talentfull, men dessverre ufresh. Er fullstendig overlegen i et løp som dette om den bare fungerer sånn noenlunde, så bra er den faktisk. Har møtt de beste hele veien, og den kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Trolig sitter den tidlig i tet, og siden har den en flott mulighet. Motivert favoritt, og «typisk» en hest som Goop innfrir med.

V65-2 : 5 Kiss Sånna – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Gikk en fullt godkjent sisterunde i Finland sist, og 16,2/2100ma gjorde den på en noe krevende bane. Her er det med få unntak billig i mot, og den burde dukke opp på foto i et løp som dette. OBS!

V65-3 : 11 Christer – Fikk det ikke til å stemme sist, mens den nest sist spurtet bra til andre. Har ikke en så verst kapasitet, og i kveld blir det første gang med YANKERVOGN. Da er vi på vakt, og setter den frekt først. 10 Data Link – Ble egentlig aldri kjørt med sist, og hadde nok litt krefter igjen over mål. Gangen før var den helt strålende etter grov galopp, og den hadde dessuten litt krefter igjen over mål. Ligger stadig i skorpen, og den kan være en storskrell for de som ønsker å spekulere litt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 11 Bear Hope – Får mange tilhengere etter oppholdet, og det er den beste hesten i feltet. Björn Goop hadde neppe dradd denne ut på Solvalla etter avbrekket om den ikke hadde hatt fin form. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den direkte. 6 Hazelhen Hermes – Er ikke så verst, og når den var på Solvalla femte sist så ble den fakta sittende bom fast mot en ganske tøff motstand. Gikk dessuten fullt godkjent i Finland sist, og den trenger ikke å være borte her skulle favoritten være noe under pari.

V65-5 : 7 Månprinsen A.M. – Er dagens klare halmstrå i en superfin V65-omgang. Den jakter stolpe i programmet, og over denne distansen ser vi ikke helt hvordan den skal kunne tape. Vinner normalt uansett opplegg, og vi gleder oss virkelig til å få se denne «flottingen» i banen igjen. ALL IN!

V65-6 : 10 Global Wise Guy – Kriterierevansjen med hele 200 000 i førstepremie avrunder en flott V65-omgang. Vår ide gikk sterkt etter å ha blitt grovt sjenert til galopp sist (12,2/1900m), og den ble heller ikke kjørt helt i bunn. Nå er den billigere ute, og leverer den som den skal burde den være HET i finalen. Settes først. Vi spanderer dog litt hester i denne finalen da flere har vært gjennom en lang sesong, og formen er nok derfor ikke på sitt aller beste.