Lekker V65-omgang med spennende objekter

Come Vacation og kusk Pål Buer. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Forus byr på en knallfin V65-omgang tirsdag, og selv om det er noen store favoritter med så skal det svært lite til før dette kan gi meget bra betalt. Dagens beste banker kommer ut i V65-4, og dette løpet taper normalt sett ikke 7 Come Vacation om alt går riktig for seg. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Kolnes Tom – Et lite, men veldig jevnt felt, og dette er ikke helt lettløst. Vi er litt inne på at hesten vi prøver som en skrell i innledningen piler til tet, for så å slippe til en god rygg. Kommer lukene på oppløpet da, ja, da er den god nok i massevis på fart til å skrelle. Fikk nettopp et slikt opplegg tredje sist, og sjokket da mot en tilsvarende motstand. Distansen nå er kun et pluss, og det at den har hatt en liten pause har nok også gjort bra. OBS!

V65-2 : 9 Iron Transs R. – Kan være helt klink i dette billige løpet, og det er helt greit at den blir favoritt. Har gode tider fra dårligere baner enn det Forus er, og er det bare i nærheten av noe form i debuten for Wiig, ja, da runder den fort samtlige… PS. 5 Carla Halbak – Rotet fra start nest sist, men gikk kolossalt bra når den først fant travet. Sist havnet den utvendig leder, og feilet i temposkiftet i den siste svingen. Er ikke helt enkel, men den har kapasitet, og skal med om løpet garderes.

V65-3 : 9 H.G. Jerv – Er ordentlig pågang i regi Kari Anne Knutsen, og den er spillbar i kveld. Nå sist feilet den ca 1100m fra mål, og den tapte MYE. Kom voldsomt tilbake i kulissene, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Wiig er flink på disse kaldingene, og uten noe hinder på veien kjemper H.G. Jerv i fremste rekke. Settes frekt først mot en ikke altfor hard motstand… PS. 6 Kap Tilly – Er stadig bedre enn raden, og den må ikke glemmes i såpass overkommelige omgivelser som dette. OBS!

V65-4 : 7 Come Vacation – Har et veldig billig løp foran seg tirsdag, og sjansene for at den runder til seier må være store. Var riktignok ikke helt på topp sist, men da møtte den også en helt annen verden av hester kontra det den møter i kveld. Gangen før spurtet hun strålende (09,5 s 300m), og formen er nok ikke så verst. Nå er den MYE billigere ute, og går alt riktig for seg så ser vi ikke helt hvordan hun skal tape dette. VI TROR HARDT!

V65-5 : 5 Erga Martine – Har tidligere slått 10 Misi Ø.K. fra likestart, og den er også 20m billigere ute enn hva den har vært tidligere når den har møtt 11 Møller Viktoria… Har altså en gunstig oppgave foran seg, men hvordan står det egentlig til med formen? Den er fakta ikke så verst, og etter pause sist ble den sittende fast over mål. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, og får den bare aksjonen til å stemme hele veien burde den kjempe om seieren. Slår til som en frekkis?

V65-6 : 1 Helen Boko – Er en fin hoppe som tredje sist på Wolvega spurtet bra via fjerdespor mot oppløpet. 15,5 på Wolvega tilsvarer en 14-tid på en bane som Forus… Kommer nå ut i regi Pål Buer, og han er opp på sin springer. Normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt, og favoritten er motivert. Ps. 6 Egon Lobell – Kan være noe for de som leter en skrell. Den har vært tung å få i gang etter et lengre avbrekk, men nå er formen endelig på vei, og sist spurtet den fint mellom hester på oppløpet (14,2 s 800m). Distansen er et pluss, og luringen Svein Ove Wassberg har det med å dukke opp når man minst venter det…