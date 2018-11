Lekker V65-omgang med stortalent som banker

Steen Juul er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Gävle er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Forus byr så på en knallfin V65-omgang med start kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Vi kom ikke helt i mål på de litt mindre V64-bongene mandag, men den store bongen (fire andeler a Kr.1 000), ja, den satt som spikret, og betalte ut fine Kr.10 456,-. Overlord (6-valg) overrasket de fleste, men sjekket du vår info? Ikke? På vår rank stod den først... Nå tar vi nye tak, og i kveld dreier det seg om en V65-omgang på Jägersro. Menyen kan virke litt tynn, men vær OBS på at to av løpene er 2-årsløp, og i slike løp kan det skje litt av hvert. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 3 Rajesh Face – Har et gaveløp innledningsvis, og feilfritt er det ikke snakk om saken, da vinner den nemlig enkelt. Sjansen for galopp skal dessuten være mindre i et såpass lite felt, og her kjører vel Adrian på en veldig sikkerhet slik at galoppen ikke kommer? Motivert favoritt som også vi tror på. PS. 1 Turno Di Azzurra – Spurtet meget sterkt nest sist, mens den gikk mer på det jevne i knalltøffe omgivelser sist. Gjør seg opplagt ikke bort her om Rajesh Face skulle feile, og den MÅ med om favoritten garderes.

V65-2 : 9 Schatzi Fayline – Vi liker rytteren her skarpt, og det er ingen tvil om at hun er en av de klart beste i Sverige. Her får hun igjen sjansen bak en svært god montehest, og nest sist var den helt RÅ i nederlaget (10,8 s 1000m). Det er noen gode i mot nå, men dette er ikke et knalltøft monteløp, og på ren kapasitet duger vår ide godt. MÅ BARE SPILLES TIL SLIKE ODDS!

V65-3 : 2 Ultion Face – Er veldig lovende, og knallgod på sitt beste. Vær dog OBS på at vi snakker om en fersk 2-åring som kommer ut fra stallen til Kolgjini, og de hestene pleier ikke å være av de mest stabile… Vi velger derfor å spekulere, og hesten som virkelig må passes her er 7 Unico Broline. Dette er også et stort løfte, og den ble kjørt med som den skulle være en vinner sist. Da møtte den to av årgangenes beste i Alien Kronos/Galinna AM. Spurtet fint, gikk en sterk tid, og den hadde vært nærmere hadde den ikke brutt ut flere spor nedover oppløpet. Vi regner med at hodelaget blir justert til denne starten, og med flyt skal denne være HET.

Dagens beste banker:

V65-4 : 8 Staro Mcmillan – Er dagens beste banker, og den vi går ALL IN på. Dette er nok en av de vi tror MEST på før 4-årssesongen om den holder seg hel, for dette er nemlig et supertalent. I Svenskt Travkriterium sist gjør den et helt spinnvilt løp etter galopp, og vi hadde 12,7/2000m på klokken. Det er lenge siden vi har latt oss imponere såpass av en 3-åring som da. Kommer nå ut i et lite felt, og her kan nok Steen Juul bare rusle frem i dødens, og fra den posisjonen skal han ha god kontroll. Vinner dette løpet enkelt om den presterer i nærheten av det den har gjort de siste gangene. BANKER!

V65-5 : 5 Grande Diva Sisu – Her er det åpent, og igjen skal det dreie seg om 2-åringer. Vår ide gikk 13,1 s 800m nest sist, mens den holdt lekestue fra tet sist. Blir bare bedre og bedre, den er kjapp i vei, og den blir ikke enkel å slå om den skulle komme seg foran. Plasseres først, men løpet ellers garderes bredt. Her finnes det nemlig kapable motbud som skal med.

V65-6 : 9 Kung Edward – Ligger stadig i skorpen, og nå kommer seieren? Den har avsluttet positivt hver gang på slutten, og den har virkelig «spart» seg opp til en seier. Et lite felt er et stort pluss når man først står på slike tillegg, for nå kommer vår ide gratis inn i løpet. Settes knepent først i en ellers ganske jevn finale.