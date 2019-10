Lopez har V65-bankeren på Øvrevoll

Asaks Ambition utstyres med Carlos Lopez som rytter i kveld og blir Nettavisens V65-banker på Øvrevoll. Foto. Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en usedvanlig hektisk torsdag foran oss og den innledes med V4-lunsj fra Mantorp. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for V5-lunsj fra Drammen travbane. Torsdag kveld er det V65-omgang både på Øvrevoll og Klosterskogen, mens det er en rekke norske vinnersjanser under kveldens V64-omgang på Romme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Øvrevoll. Her starter V65 kl 18.30, mens V4-omgangen innledes i V65-3 og har spillestopp kl 18.30.

Vi satser på Lopez

På denne tiden av året har Carlos Lopez for lengst avgjort kampen om jockeychampionatet de fem siste årene. Men nå, med kun fem løpsdager igjen, ligger han fire seire bak Jan-Erik Neuroth. Sistnevnte kan ta sin første tittel, men Carlos har fine oppsitt torsdag. Aller mest tror vi på 6 Asaks Ambition i V65-4/V4-2. Hun har alltid oktober og november som sine beste måneder. På ryggen bytter en urutinert amatør plass med Lopez, og vi tror hun sitter i tet tidlig. 6 Asaks Ambition bankerspilles også på de fleste V4-forslagene i V4-2.



Ellers merker vi oss at Jan-Erik Neuroth tipper seg selv som banker på 1 Prince Field i V65-1 og først på 7 Mongolian Navy i V65-6/DD-2. Vi synes det er et par interessante motbud. 5 Buffalo Soldier og 4 Geist utfordrer Prince Field, og 3 Deecider imponerte sist til seier etter å ha ført hver meter. Vi tror han kan holde unna for Mongolian Navy, og bruker 3 Deecider som vår DD-banker.



