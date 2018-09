Lopez vinner med alt

Carlos Lopez har allerede vunnet sju løp denne uken. Torsdag rir han Nettavisens V65-banker på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Bergen: Stor jackpotomgang med 440 344 kr ekstra

V65 Øvrevoll: Lopez vinner med alt

V5-lunsj Drammen: Vi jakter lunsjsuksess i Drammen

V4-lunsj Visby: Tetbanker sørger for V4-opptur

Midtukekupongen: Norge klar sikker på midtukekupongen

Oddstips Nations League: Norge vinner alltid mot Kypros

Oddstips Nations League: Frankrike utnytter tyskernes rufsete form

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen på Bjerke. Lørdag er det divisjonsfinaler med kanonfine spilleløp og i V75 er det Gulljackpot. Søndag er det klart for finaleløpene i både Kriteriet og Derby og det er i tillegg internasjonal V75.

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag, som har sitt spillemessige høydepunkt med jackpotomgangen i V65 på Bergen travpark, der det er 440 344 kr ekstra i sekserpotten. I tillegg er det er meget spennende V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og litt senere på ettermiddagen er det V5-lunsj fra Drammen her hjemme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Øvrevoll.

Lopez i støtet

Carlos Lopez er en jockey som stormer frem på alle fronter i Skandinavia. Tirsdag vant han fem seire på åtte ritt på Bro Park, og flere av seirene kom etter strålende innsatser av jockeyen. Onsdag tok han to nye seire på Jägersro. I en ganske så vrien omgang på Øvrevoll, velger vi derfor å bruke 10 Buffalo Soldier i V65-5 med Lopez. Sist kom han litt tidlig i front og ble speedet ned av Queen's Delight. Nå vil Carlos ha revansj, og Buffalo Soldier står også litt bedre til på vekten. 10 Buffalo Soldier blir også vår DD-banker.



Med en banker føler vi at vi får råd til å gardere noen av de øvrige løpene ganske bra.

Vi tror det skal gå an å gå litt ned på strekene i V65-1, V65-3 og V65-6. Feltet i V65-2 er ikke så stort, så vi kan ha god dekning i V65-4. Ellers er det nokså lav klasse i flere løp, og da dukker gjerne opp noen som forbedrer seg en del.

Tre hester gjør opp i V65-2

Vi tror 2 DJ's Dream vil lede lenge i V65-1, mens 3 Step's Divine, 2 Crossroad Blues og 4 Foxcatcher kjennes som et bra lås i V65-2. I finalen fortjener 8 Miltonia å være favoritt, men vi må ha med vår luring 10 Ciccarelli på samtlige V65-forslag. Får en god lærling med lettelse på ryggen, og formen er på rett vei.

