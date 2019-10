Løp i kroppen har gjort susen

En ny HERLIG TRAV og GALOPPUKE venter, og det store høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det er GULLJACKPOT I V75-SPILLET. Det betyr DOBBEL SJUERPOTT, og løpene går på Momarken. Vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Visby hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden er det Leangen som står for V65-omgangen kl.18.55, mens det er Färjestad som avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Undertegnede er på hjemmebane i kveld og kan blant annet by på følgende godbiter til folket:

3 Logical Rose (V65-2) er sparsomt startet, men har fått ett løp i kroppen etter nesten ett års pause og fullførte bra til mål som annen bak Giant Hope på Biri ved den anledning. Nå er forutsetningene helt riktige med spor tre bak bilen. Hoppa er som kjent lynrask fra start og stikker normalt rett til tet. Der tror vi hun blir sittende til mål er passert. Kveldens holdepunkt i V65-spillet.

10 Pathos Om (V65-1) har vi litt tro på i kveld når motstanden er en klasse ned sammenlignet med den siste starten på Biri, der han var ute mot flere tøffe konkurrenter. Montèspesialisten hadde en strålende sesong i fjor, men har kanskje slitt litt med å prestere på samme nivå i år selv om innsatsen sist var positiv. I dette selskapet må han utvilsomt tidlig på bongen.

6 Creek's Survivor (V65-3) er egentlig en klassehest som trener og kusk Bjørn Garberg hadde høye tanker om tidlig i karrieren. Den nå ni år gamle Staro Showbiz-sønnen står med beskjedne 418 000 kroner i grunnlag og møter fortsatt hester han skal slå alle dager i uka. Skrantende helse og skader har dog satt en stopper for hestens utvikling og sist på Bjerke gjorde han noe som sjeldent som å galoppere på startsiden. Etter det har han også blitt strøket fra V75 hjemme på Leangen grunnet halthet. Nå rapporteres han fin igjen og dersom han fungerer som han skal og går feilfritt, spør han normalt ingen om seieren her. En banker for de friske!

8 Judison (V65-4) er best på kapasitet og blir nok favoritt etter seieren sist, men dette er en usikker herremann som har hatt lett for å galoppere hele veien. Fra bakspor på sprint synes vi han må garderes.

6 Minfaks (V65-5) gikk det i følge kusken rett og slett for fort for sist mandag i løpet Gikling Leodin stjal fra tet. Arne Nilsens 6-åring har dog vært positiv i sine siste starter og pleier å finne formen for alvor på denne tiden av året. Når han nå kommer til start igjen, regner vi med at alt er i orden og selskapet er ikke verre enn at han kan vinne dette. Et spennende bud.

6 F.X. Fragola (V65-6) spant til tet og vant siden sprettlett som vår banker forrige mandag. Hoppa har vist enorm utvikling og kan se tilbake på en strålende sesong med åtte seire på elleve starter så langt i år. Nå er forutsetningene litt annerledes med tillegg på gode 1 Panama Rags, men vi tror hun blir lei å stå imot denne gangen også. Formen virker fortsatt til å være helt på topp! En solid vinnersjanse.

