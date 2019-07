Lunsjsnadder med Westholm i hovedrollen

Jörgen Westholm er aktuell i lunsjen fredag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er HETT i Norge, og de fleste koser seg i det varme sommerværet. Det betyr også at spillerne ikke er like påleste som før, og at man får litt ekstra godt betalt på objektene! Vi i Nettavisen jobber naturligvis på høytrykk for at nettopp du skal få disse godbitene servert på et sølvfat, så her er det bare å lese seg opp på våre oppdaterte travtips. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Lindesberg hvor lunsjen begynner kl.12.45. Biri innleder sin storhelg i dag, og V65-1 begynner kl.18.55. Vær OBS på at det er JACKPOT i kveldens omgang, og det ligger altså vel 300 000 ekstra i sekserpotten. Romme avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Idylliske Lindesberg står for dagens V65-lunsj, og det er en flott omgang vi har foran oss. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V65-4, og her kan vi ikke spekulere mot svært talentfulle 4 Strong Heartbeat. Har tatt tre strake, og virker til å ha MYE inne. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 1 Enge Barack – Har en utrolig fin oppgave foran seg på fredag, og fra tet skal sjansene være STORE. Kommer ut etter knappe to mnd pause, og det er et lite usikkerhetsmoment på hvordan formen er. Mattias Djuse pleier dog å ha hestene sine i orden når han starter, og det har han nok med denne også. Leder hele veien?

V65-2 : 1 Djokovic – Likte vi i debuten sist, og den vant veldig enkelt fra dødens med krefter igjen. Avsluttet da i 14-fart. Autodebut nå, og dermed kan innersporet bli en felle. Vi hadde banket den fra spor 2-5, men tør ikke å gjøre det med dette sporet. Er dog en veldig motivert favoritt.

V65-3 : 9 Desefinado – Har fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Nicklas Westerholm, og den har egentlig levert varene hver gang. Sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast på en bra tid. Står i et spennende smygspor nå, og med flyt burde den dukke opp helt der fremme. Slår til som en frekkis?

V65-4 : 4 Strong Heartbeat – Denne har sett fantastisk fin ut i sin karriere hittil, og det virker dessuten som den har MYE å gå på. Jogget en 14-tid sist, og det som helt ubrukt. Kommer her ut i et billig 3-årsløp, og den taper ikke dette om alt går riktig for seg. Dette er omgangens SOLIDE banker.

V65-5 : 6 Zsa Zsa Kronos – Har spurtet fint i flere løp på slutten, den har kommet til mål med krefter igjen, og her virker det å være litt å gå på. Kommer denne fredagen ut mot en svært overkommelig gjeng, og den dukker opp på foto om alt går riktig for seg. Vår ide!

V65-6 : 4 Fille AM – Vant sikkert på en god tid sist, og den var bra. Er dog ikke helt perfekt i aksjonen sin, og det er nok en hest man sliter litt med. Vinner trolig dette om den bare fungerer som den skal, og det er en helt grei tipsener. Vi velger dog å gardere bredt i finalen da de fleste av disse faktisk har hatt sine problemer med aksjonen, og vi er litt inne på at det kanskje er nettopp her det kan skrelle til.