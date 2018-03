Magnus har V65-bankeren på Biri

Farah Diba River og kusk Magnus Teien Gundersen blir store favoritter i V65-5 på Biri fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er på vei mot en meget flott travhelg der lørdagens V75-omgang på Sørlandets Travpark naturligvis er det store høydepunktet både spillemessig og sportslig. Men spillemessig er det også en meget spennende V75 søndag med stor jackpot på Åby og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi gjennon en innholdsrik fredag, der det som vanlig er V65-lunsj fra Sverige med spillestopp kl 12.45. Det er Umåker travbane som er vertskap denne fredagen. Til kvelden er det så Biri travbane som står for V65-løpene her hjemme, mens Romme tar seg av de svenske V64-løpene.

Nettavisen har hatt en herlig tipsuke bak seg og det er blitt bra med innspilt. Her er høydepunktene fra den siste uken.

Bergen travpark torsdag

Det ble ikke de store utbetalingene på Bergen travpark torsdag. Det minste V65-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 180) satt uansett rett inn og betalte tilbake pene 1 514 kr (6. valget Tangen Tia i V65-1 var med på kun tre hester. Også i V5-spillet ble det klaff for det aller minste forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 160). Her ble utbetalingen 1 338 kr.

Herlig V4-klaff på Färjestad onsdag

Petter Kristiansens mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 550) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 4 542 kr. På Eksperten ble det klaff for samtlige 25 innleverte andelslag og totalt innspilt ble 113 550 kr og Nettavisen omsatte V4 for ca 20 000 kr på Eksperten.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Nettavisens nye travekspert Petter Kristiansen leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

V65-suksess på Forus

Tirsdag kveld ble det flott klaff for mine Forus-tips. Undertegnedes V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken sist lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Da får vi håpe den tipsformen fortsatt sitter i, når vi nå retter blikket mot fredagens V65-omgang på Biri. Der glimrer dog bankerkandidatene med sitt fravær, men jeg velger å gå all-inn på den klare favoritten i V65-5.

Gaveløp for favoritten

Det handler om 7 Farah Diba River og Magnus Teien Gundersen. Seksårshoppa årsdebuterte i V76-7 på Bjerke for drøye to uker siden. Satt da i fjerde utvendig underveis og ble med i angrep på den siste langsiden. Det bet dog ikke allverden og hun fikk ikke med utfallet å gjøre. Farah Diba River har garantert gått frem med den blåseren i kroppen og motstandsmessig er det ned minst en klasse fredag. Jeg tror Magnus Teien Gundersen knaller til fra start og denne hoppa holder som kjent solid V75-klasse på sitt beste. Jeg går all-inn og bankerspiller 7 Farah Diba River både i V65-spillet, i DD-spillet og i V5-spillet.



Blekkan kommer med ambisjoner

De to antatt beste hestene i V65-1 heter 7 Mymanyyouare og 8 Victory Lap, men de står samtidig i de to dårligste sporene. Jeg setter 3 Sangria Knight og Jomar Blekkan først på min rangering. Hoppa ankom Blekkans stall fra Sverige for en tid tilbake, og viste overlydsfart i Leangen-debuten for Blekkan, men galopperte bort en klar seier i den siste svingen. Også i den andre starten ble det galopp og Blekkan tar nok turen til Biri med ambisjoner og i visshet om at svingene der passer mye bedre for hoppa. Hun står tilsynelatende litt tøft inne på penga i V65-1, men det tror jeg betyr lite. Min frekke favoritt i V65-1.

Favoritten er motivert i V65-2

Det er nok helt riktig at 7 Dæmro Kjempen skal være spillefavoritt i V65-2, men trener Stig Bye er veldig nøktern i forhåndsuttalsene. Fungerte ikke som best i sitt siste løp (4. januar) og jeg føler det er på sin plass med noen garderinger i et løp som holder svært middels klasse.

Kan vinne igjen

Det er ingen tvil om at Øyvind Ruttenborgs fine hoppe Bellatrix Victory har fått dårlig betalt i en alder av seks år. Den flinke hoppa tok en fortjent seier sist på Bjerke når hun slo seg forbi favoritten Match Queen mot mål. Bellatrix Victory er kvikk i vei, men blir likevel ikke blant de mest betrodde i V65-3. Jeg tror hoppa kan vinne påny og setter henne først i et løp der jeg garderer meget bredt på de større V65-forslagene.

Tet og slutt?

Det er noen fine hester på farten i V65-4/V5-1 og jeg har god tro på at Glenn Kramer Stenberg kan kjøre seg tidlig til tet med 2 Hvalstad Odin. Han er litt variabel i prestasjonene denne vallaken, men etter at han ga helt opp fra tet som storfavoritt i et V76-løp på Bjerke tredje sist, har han vært klart positiv igjen i sine to siste løp. Fra tet er dette hesten å slå i V65-4/V5-1.

Se opp for svenskegjesten

Kun ni hester stiller opp bak startbilen i V65-6/DD-2, men lettløst er det ikke. Svenskegjesten 1 Ivan har gjestet Momarken i to av sine tre siste løp og stått i vanskelige bakspor begge gangene, men gjort gode avslutninger, spesielt i det siste løpet. Førstespor bak bilen er sjanseartet, men det er ingen tvil om at Ivan kan overraske i dette løpet.