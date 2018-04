Magnus innfrir med storfavoritten

Magnus Teien Gundersen kusker Nettavisens V65-banker på Biri fredag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En strålende trav- og galopphelg står foran oss med lørdagens V75-omgang på Forus som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før den tid skal vi gjennom en fredag som innledes med V65-lunsj fra Sverige og denne fredagen er det Romme travbane som er vertskap. Til kvelden byr på Biri travbane på V65 her hjemme, mens Umåker er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denna artikkelen skal det heretter handle om Biri og V65-løpene der, og vi lanserer vår V65-banker allerede i V65-1.

Strålende norgesdebut

Den seks år gamle Varenne-hoppa 4 Tortuga Bi valgte å avlegge sin norgesdebut på Bergen travpark for 14 dager siden og Kolnes-hoppa gjorde en herlig debut. Kjørte seg tidlig til tet og var totalt overlegen vinner og hadde rundt 40 meter ned til annenhesten i mål. I kveld blir hoppa stor favoritt i V65-1 og det skal hun også være. Velkjørende Magnus Teien Gundersen sitter normalt bak en vinner i V65-1 og 4 Tortuga Bi blir min V65-banker på Biri i kveld.

Midtfjeld kan sørge for favorittparade i innledningen

Også i V65-2 støter vi på en stor favoritt i kveld. Per Oleg Midtfjeld-trente 2 Trocadero har vunnet tre av fem løp i sin karriere og fireåringen et et bra emne. Galopperte seg bort i debutløpet på Momarken 5. november i fjor og var under pari fra tet som storfavoritt på Momarken nest sist. Ellers har vallaken gjort alt rett og Trocadero er en motivert favoritt i V65-2. Det er veldig ujevne klasse på dette løpet, og i all hovedsak er det 4 Walkabout Classic imot som jeg tar med på samtlige V65-forslag og så tar jeg med ytterligere et par hester på de største V65-forslagene.

Amanda vil bli på toppen

Dyktige Amanda Robertsen har inntatt ledelsen i landschampionatet for monteryttere og står med åtte seire når snart en tredjedel av året er unnagjort. I kveld kan årets niende seier være et faktum bak 1 Jefferson Dotcom i V65-3. Imponerte med overlegen seier i montedebuten for Amanda på Momarken 2. april. Noenlunde samme forutsetninger i kveld og også dette er en motivert favoritt.

Viktor forsvarer seg solid fra tet

Nytente 2 Sprett Odin har vist strålende vinnervilje og kampglød i sine to siste seiersløp. Men i kveld venter blant annet frontrunneren 5 Skogli Viktor i V65-4/V5-1. Vallaken til Hans Ingvald Minge er god fra start og ikke den letteste å hanskes med på sprint. I et flott spilleløp blir hesten min knepne favoritt, der også 6 Rakkerfanten og 1 Kagge Lina blir med på samtlige V65-forslag.

Lindbak mot tet?

Også V65-5/V5-2/DD-1 er et riktig fint spilleløp og her er det jevnt mellom flere. Jeg har en viss feeling for at Trond Lindbak kan komme seg til tet med 2 Kolbu Jonatan. Hesten holder uforandret fin form og selv om han ikke kunne rå på en opplagt Tyri Loke sist på Momarken, kan årets tredje seier komme i kveld.

Hopper med ustabil vilje

Ole Johan Østre må kuske stallhesten 11 Veels Netta i et flott hoppeløp i V65-6/V5-3/DD-2. Østre er også normalt fast kusk på 1 Makita som han mer eller mindre gir grønt lys på i sin forhåndsvurdering til fagbladet TGN. Jeg er ikke så sikker på det , men velger likevel å bankerspiller 1 Makita i DD-spillet.



Men i V65-spillet tar jeg med seks hester på de tre største V65-forslagene.