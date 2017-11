Malin fikser V65-cashen på Forus

Malin Berås er aktuell i dagens monteløp.

V65-suksess på Momarken 5. november!

Undertegnedes tips satt meget bra til løpene på Momarken 5. november, og det var duket for en ny opptur for våre bonger. V65-bongen med en innleveringspris på Kr.980 suste rett inn, og betalte tilbake meget fine Kr.4 822,-.



V4-suksess i Bergen 4. november

Undertegnede serverte knallsterke V4-tips til Bergen denne lørdagen, og den melomste bongen på Kr.360 satt som spikret. Her banket vi Førlands Odin (2-valg), og utbetalingen ble fine Kr.2 756,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff, men her kostet bongen Kr.864,-. Utbetalingen på V5-bongen ble Kr.3 017,-.

Forus Travbane står for den norske V65-omgangen tirsdag, og det er en klart interessant omgang vi har foran oss. Vi prøver å spekulere mot flere av dagens tyngste favoritter, og vår banker var ikke favoritt når dette tipset ble lagt ut... 7 Comecatchme C.J., og dyktige Malin Berås støtter vi oss til, og går alt riktig for seg så vinner den beste hesten/rytteren V65-2.

Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 Ridolini Park – Er den beste hesten i innledningsløpet, og det kan dreie seg om en banker for de som ønsker å gå tynt. Spurtet bra etter sene luker mot eliten sist, og innsatsen der var meget sterk. Tåler å bli brukt underveis, den er normalt hardere i skallen enn 4 jet Bug, og det kan bli seier selv om den skulle havne utvendig. SPILLES!

V65-2 : 7 Comecatchme C.J. – Var et enormt skrik da den montedebuterte i V75’en 1. juli. Holdt da bra fra tet mot MYE bedre hester enn dette. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og her blir det altså monte igjen. Feltes klart beste rytter, Malin Berås, får sjansen, den er blitt strøket inn et spor, og mulighetene for tet og slutt skal være store. Vi tror hardt!

V65-3 : 13 El Viktor – Er overlegen på fart, men man skal være klar over at distansen ikke er noe pluss, og at det er Ida Beathe Olsen og ikke Øystein Tjomsland som kjører tirsdag. Glem heller ikke at den står på 60m tillegg, og det trenger ikke å gå veien selv om favoritten selvfølgelig er motivert. 10 Bjørkejoker – Kan være skrellen her. Den har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og nå sist spurtet den sterkt nedover oppløpet (24,5 s 300m). Står i springsporet på tillegget, og det burde bety en fin start. Overrasker?

V65-4 : 5 Cool Canadian – Blir ganske tungt betrodd her, og på ren kapasitet er den nok best. Gikk bra i kulissene etter pause sist, og på klokken stod det 12,2 s 300m med krefter igjen. Er nå veldig kuskeplusset, og leverer den på sitt beste har den en meget bra sjanse. Her vrimler det dog av mulige luringer, og både 10 Woody (duger på kapasitet) samt 11 Starlight (bom fast sist) må med om favoritten garderes.

V65-5 : 4 Lady Toy Star – Ble sittende bom fast i køen etter pause sist, og den var fakta positiv etter den relativt lange pausen. Står langt bedre til spormessig nå, den kan åpne, og fra tet/rygg leder gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. Settes knepent foran den klare favoritten 2 Mr. Malando.

V65-6 : 6 Maksi Amour – Pål Buer er i hetluften som aldri før, og det flyter ordentlig bra på for den dyktige hestekaren. Kommer her ut med svært grunnkapable Maksi Amour, og den gjør altså comeback etter ca 1/2-års pause. Rapportene på den er sterke, og Buer tror det kan dreie seg om en vinner direkte. Er kjapp ut, og fra tidlig tet er nok fort dette løpet over. SPILLES!