Mer moro med Jessen

Tenk Nå Dina og Simen Bjørbæk Jessen vant V65-4 i overbevisende stil på Klosterskogen forrige torsdag. I kveld blir ekvipasjen stor favoritt i V65-6 på samme bane. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en meget innholdsrik meny vi har foran oss torsdag. 6. juni er Sveriges nasjonaldag og det betyr endrede frister. Først ut er det tradisjonsrike galoppstevnet på Gärdet i Stockholm. Her er det V4-spill med spillestopp kl 13.00. Deretter er det V5-lunsj på Sørlandets travpark med start kl 13.40. Så er det klart for dobbel jackpot og hele 1 656 460 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet fra Kalmar. Her er det spillestopp kl 15.10. Torsdag kveld er det så klart for jackpotomgang i V65-spillet på Øvrevoll med 378 617 kr ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 18.30. Til sist byr Klosterskogen på V65-omgang med spillestopp kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Klosterskogen. Det er ganske bra klasse på løpene med tanke på alle storløpene som er på Bjerke i helgen og jeg finner min banker i V65-6.

Mer suksess for Jessen

Onsdag lanserte jeg Noss Jetta og Simen Bjørbæk Jessen som et objekt mot storfavoritten Categorical i V75-6, men til tross for at Jessen gjorde alt rett med Noss Jetta, så var Categorical rett og slett for god. Jessen har ellers feiret store fremganger med kaldblodshoppene Trø Hera og Tenk Nå Dina i det siste og det er sistnevnte som blir min banker i kveld. Sist torsdag blåste Tenk Nå Dina til tet fra åttendespor bak bilen i V65-4 på Klosterskogen og en såpass bra hest som Jentefuten klarte aldri å utfordre mot mål via siste indre. I kveld er åttendespor byttet ut med førstespor bak bilen og det er i tillegg sprint. Meget startraske Tenk Nå Dina møter kanskje ørlite bedre hester i kveld, men skal likevel ha en toppsjanse til å legge på til sin tredje strake seier. Jeg spiller 1 Tenk Nå Dina banker i V65-spillet og bruker også henne som DD-banker.



Austevoll jakter flere seire

Gunnar Austevoll stod for de to eneste overraskelsene på Bjerke onsdag da han vant med 8. valgene Solva i V75-5 og Talomen Ø.K. i V5-5. I kveld er eksbergenseren som vanlig på plass i Skien og hans beste vinnersjanse kommer allerede i V65-1. 8 Real Man er den beste hesten og leverer denne som i seiersløpet sist, skal de øvrige få sitt i stri med. Men har vært strøket grunnet hoste siden seiersløpet og åttendesporet bak bilen i Skien er utfordrende. Klart førstevalg for meg, men jeg sper på med et par garderinger.

Mikkel er best?

V65-2 et et fint spillesløp for kaldblodshester i lavt grunnlag. Mitt klare objekt her heter 1 Mikkel Hest. Det er mye galopp i denne, så også sist torsdag på Klosterskogen. Men holder fireåringen seg på beina, tror jeg på seier. Tom Erik Solberg vant med denne tredje sist på nettopp Klosterskogen og kan gjøre det igjen i kveld.

Burde vunnet sist

Også V65-3 er et kaldblodsløp og det er samtidig starten på V4-spillet. 9 Huseby Snuppa blir ganske klar spillefavoritt, men hun skuffet sist torsdag ved å tape for lederryggens Dale Lise. Kanskje er hoppa best med ryggløp, som hun får i kveld fra 20 meter tillegg. Jeg synes uansett V65-3/V4-1 er skummelt og tar med alle ti hestene på det største V65-forslaget.

Høitomt tilbake - da blir det seier?

Eirik Høitomt var tilbake som kusk på 3 Skeie Trym i V75-3 på Bjerke i går kveld. Den hesten hadde galoppert seg bort i sine to siste løp (ikke Høitomt som kusk da), men med landschampionen tilbake i sulkyen ble det enkel seier. Samme scenario er mulig i V65-4 med treårshoppa 1 J.T.'s Kiwi. Denne har vunnet en gang på fire starter og det er samtidig den eneste gangen Høitomt har kusket. 1 J.T.'s Kiwi står fint til i førstespor og blir mitt klare førstevalg i V65-4.

Vinner feilfritt?

Det er ingen tvil om at 6 Teddy Boy O.K. er den kapasitetsmessig beste hesten i V65-5/V4-3. Men vallaken som trenes og eies av Erlend Rennesvik er en skjør hest og det er langtfra hver gang han fungerer som best. Var svak i Årjäng nest sist, men gjorde et sterkt løp til andre bak meget gode Kick Off Classic i V75-4 på Bjerke forrige søndag. Teddy Boy O.K. er en motivert favoritt i V65-5 og sammen med 9 Nad Al Sheba og 10 Spicy Challenger blir det mine utvalgte i V65-5/V4-3.

