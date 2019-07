Mikkelsen fikser cashen på Sørlandet lørdag

Geir Mikkelsen og Syoss. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

99% av spillerne har fullt fokus mot Årjäng denne lørdagen, og dermed går fort V65-omgangen på Sørlandet i glemmeboken. Akkurat det har vi tenkt å utnytte, og her skal vi til lukene! Det finnes overspilte favoritter som vi skal prøve å felle, og bankeren taper vel ikke? 9 Syoss har en innstilling som en kriger, og den gjør sitt beste hver gang. I kveld tror vi hardt på en ny seier! ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 TM Stjerna – Et veldig dårlig utskrevet løp, og det er liten tvil om at det er streken som har nydelige betingelser foran seg. Strekhestene har altså omtrent samme grunnlag som tilleggshestene… Vår ide var veldig bra når den først fant formen i fjor, og vant også V75 på Forus 15. september. Har slitt mer i år, men var helt OK i kulissene sist på Bjerke. Får trolig gratis tet her, og på en lynrask bane blir den ikke enkel å fange. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 2 Homme Alcor – Her blir altså 8 Eld Brando av en eller annen grunn ekstremt hardt betrodd, men hesten til Berås er kun en liten gardering for oss. Vår ide er fersk, den er rød, og den er fin. Den kunne fort slått 3 Solan Troll fra likestart uten galopp nest sist, mens den så fin ut i kulissene med litt krefter igjen sist. Kan garantert senke rekorden sin med mange sekunder, og fra tet på en kjapp bane er den skrellaktuell!

V65-3 : 1 Alice Road – Er en helt OK hoppe med nydelige betingelser foran seg nå. Gikk helt greit i kulissene sist, men er altså 20m billigere ute kontra flere av hestene den møtte da. Kan vinne dette fra rygg leder, og kan også vinne fra tet. Banen i kveld blir LYNRASK, og det vil være en stor fordel å være med der fremme direkte. SPILLES!

V65-4 : 3 Stjerne Kos – Må ha en STOR sjanse i et billig løp som dette. Har trolig feilet bort to seire de siste gangene, og det er klart at galoppene uroer litt. Nå får den opp en av de beste kaldblodskuskene vi har i Norge i Tom Erik Solberg, den er kjapp i vei, og normalt taper den ikke et løp som dette fra tidlig tet. Går 28,0 alle dager i uken på den banen vi får i kveld, og det er ingen i dette feltet i nærheten av. VI TROR HARDT!

V65-5 : 9 Syoss – Er en traver vi liker skarpt, og vi snakker altså om en «spinnvill» seiersmaskin fra Geir Mikkelsen. Her har den godeste Geir gjort en knallgod jobb, noe han ofte gjør med hester han får inn på stallen. Syoss har få svakheter, og en herlig innstilling i løpsbanen. Avgjorde sikkert sist, og på klokken stod det 11,1 s 300m med krefter igjen. Møter ikke den hardeste gjengen her, sporet passer perfekt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. VI BANKER!

V65-6 : 4 MT Laroche – Gikk et løp på det jevne i kulissene i debuten for Geir Mikkelsen, men var da ikke rigget til i det hele tatt, og stod dessuten til i et dumt bakspor. I kveld håper vi på et stengt hodelag/eventuelt draskylapper, den fyker normalt til tet, og på en kjapp sprint kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. Er en FREKK BANKER for de som jakter de virkelig store kronene, og vil spekulere mot vår hovedbanker.