Millionjackpot på Leangen

Longcat Hanover og Jomar Blekkan blir store favoritter i V65-1 på Leangen i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V64 Färjestad: Flott V64-omgang på Färjestad

V5 Bjerke: Gundersen har lunsjbankeren i flott omgang

V4 Bollnäs: Lunsj med potensial

Oddstips 1: Spania ligner seg selv igjen

Oddstips 2: Strålende odds på Island

Det er en herlig uke vi har foran oss i hestesporten. Førstkommende lørdag er det Norsk Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken travbane. Onsdag er det stor jackpotomgang i V76 på Bjerke med hele 989 562 kr ekstra i sjuerpotten. Og mandag kveld er det altså millionjackpot og voldsomme 1 002 498 kr ekstra i sekserpotten i V65-spillet på Leangen. Utover dette byr også mandagen på V5-lunsj fra Bjerke og V4-lunsj fra Bollnäs, mens Färjestad er vertskap for kveldens V64-omgang fra Sverige.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens gedigne doble jackpotomgang på Leangen, der det altså venter hele 1 002 498 kr ekstra i sekserpotten. Og Leangen er som kjent undertegnedes store favorittbane. Det var jackpot på Leangen også forrige mandag, da gikk jeg i likhet med de aller fleste i baret i V65-1 og røk på megafavoritten Jærvsørappen. Ellers har det flotte tips til Leangen i det siste fra undertegnede.

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

På lørdag hadde jeg også solid klaff i V75-spillet på Biri, og totalt ble det klaff for seks andelslag.

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av mine andelslag på Eksperten. To flate bonger (fire andeler a kr 899) betalte ut 29 521 kr hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a kr 2 000 / fire andeler a kr 1 000 og 20 andeler a kr 200). Det største systemet betalte ut 34 601 kr, mens de tre øvrige alle betalte ut 29 379 kr. Grislefaksen G.L. i V75-7/DD-2 (3-valg) ble forøvrig lansert som en herlig DD-banker.

Ny tillit til Blekkan

Jeg lanserte altså Jærvsørappen og Jomar Blekkan som min V65-banker på Leangen forrige mandag, men storfavoritten klarte aldri å fange en meget opplagt Pave Loma og måtte nøye seg med andreplass. Også i kveldens doble jackpotomgang, setter jeg min lit til Jomar Blekkan. 4 Longcat Hanover har en skreddersydd oppgave foran seg i V65-1. Den flotte vallaken til Blekkan har vært tøft matchet på slutten, men likevel hevdet seg fint. Var sist ute i lignende omgivelser som i kveld fjerde sist på hjemmebanen Leangen og vant da overlegent. Nestfavoritten i V65-1 i kveld 6 Jaccaroo var slått med 30 meter den kvelden. Fra fjerdespor bak bilen tror jeg Jomar Blekkan sitter tidlig i tet og da skal dette løpet være over. Longcat Hanover er naturligvis ikke avhengig av tet for å vinne uansett. Motstandsmessig ser det dønn riktig ut på forhånd og 4 Longcat Hanover i V65-1 blir min jackpotbanker på Leangen i kveld.

Bankeralternativ i V65-6

I V65-6 skiller to hester seg klart ut på forhånd, og det er 2 Sea Samedi og 8 Derby D'Estino. Kanskje er sistnevnte den med aller størst kapasitet, men slik sportrekningen har falt ut må det være klar fordel 2 Sea Samedi. Hesten har fått to løp i kroppen etter noen måneders pause. Svært positiv toer bak storfavoritten Freaky Friday nest sist og sist var hesten sterk toer bak Goldstile i et V76-løp på Bjerke. Fra spor to bak bilen i kveld, er garantert Ragnhild Bjørnbeth på tetjakt. I en meget spennende DD-omgang bankerspiller jeg 2 Sea Samedi, jeg bankerspiller også hesten på det minste V65-forslaget og jeg vil kommer også til å bankerspille hesten på noen andelslag på Eksperten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På de større V65-forslagene på Nettavisen tar jeg dog med 8 Derby D'Estino.

Storfavoritten er strøket i V65-2

6 Scar lå an til å bli kveldens aller største V65-favoritt i V65-2, denne ble strøket i titiden mandag formiddag. Jeg hadde uansett ingen planer om å lansere denne som banker. Magne Olsen-duoen 5 Efes Trotter og 7 Lord Frecel var hestene jeg hadde tenkt å trekke frem. Nå blir trolig 7 Lord Frecel spillefavoritt. 2 Vacation Queen er uromomentet i løpet. Den hoppa kan flytte beina og selv om ikke 2100 meter er noen fordel, er det ikke umulig at denne kan lede rundt om mot så svak motstand.

Dårlige spor - men klare objekter til favoritten

I V65-3 blir 1 Gjølmes Caviar spillefavoritt og det er en bra sjanse for at denne kan lede fra start til mål.Løpet er en såkalt sportrapp og det betyr at hestene med høyest grunnlag har de dårligste sporene. Det gjelder for 7 Ms. Quaker Force og ikke minst 8 Bacalao Va Bane. Grunnlagsmessig har begge disse hestene fine løp på papiret og de er med på samtlige av mine V65-forslag.

Uspilt kapasitetshest

I V65-4/V5-1 kommer hovedtyngden av spillet til å havne på 4 Zarahs Valentino og 11 Eros Barsk og begge disse kan naturligvis vinne. Jeg vil dog ha med meg 9 C. Brillianto på samtlige V65-forslag. Fireåringen som trenes og kuskes av Tor Arne Eggen radet opp seks seire i perioden november 2017 til mars 2018 og var mektig god i flere av seiersløpene. Men i det siste har det stort sett vært galopper. På kapasitet er denne garantert på høyde med favorittduoen og holder C. Brillianto seg på beina, kan han skrelle til ordentlig her.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Motivert favoritt i V65-5

Arne Nilsen har en fin stallhest i 1 Minfaks og denne får spillernes tillit i V65-5. Står alene på strek sammen med 2 Hage Elna og det skal normalt bety tetkjenning for 1 Minfaks. Har vist bra form på slutten og gjorde et bra løp sist. Kunne dog vunnet både nest sist og sist og har kanskje vist litt manglende seiersvilje.Så kan det være slik at hesten byr seg enda bedre til fra tet. Motivert favoritt, men jeg velger bred gardering på de største V65-forslagene.