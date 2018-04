Momarken byr på en knallfin V65-omgang

Norges beste monterytter, Siv Emilie Løvvold, er aktuell på Momarken mandag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Mens de fleste nyter sin siste fridag i påsken byr vi i Nettavisen på tips til tre baner denne dagen. Det blir lunsj til Hagmyren, og kl.12.45 begynner V4-1. Halmstad byr så på V75 kl.15.50, før Momarken avrunder med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.



Vi serverte noen knallfine ideer på Momarken torsdag, og da stod MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) først på ranken. Når det gjelder dagens V65-omgang så spiller vi sammen med våre svenske venner, og det betyr stor omsetning. Det finnes noen bankeralternativer i omgangen, men sikrest er normalt 1 Millminx i finalen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Wiking Blesa – Har funnet en veldig fin form, og den gikk solid etter en tidlig galopp på Sørlandet sist. At det nå dreier seg om hjemmebanen er nok kun et pluss, og mot en motstand som ikke skremmer skal den være HET. Settes først. PS. 2 Harald hadde over 70% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og den blir hardt betrodd. Er ikke glad å gå i tet over 2140ma, og den må trolig vinne løpet fra rygg leder… En slik storfavoritt kan ikke vi gå hardt til på.

V65-2 : 5 Carl Lewis – Likte vi skarpt under sal på Åby femte sist. Det ble helt fullstendig feil for Eilertsen på ryggen den dagen, men hesten gjorde et ordentlig bra løp mot mye tøffere hester enn dette. Så ut til å trives under sal, og den skal bli utrolig spennende å se for Norges nummer 1, Siv Emilie Løvvold. Her skremmer ikke motstanden, og vi tror på en TOPP MULIGHET!

V65-3 : 2 No Limit L.A. – Normalt dreier dette seg om tet og slutt. Vi snakker om en hest som holder en uforandret fin form, og bedre betingelser enn dette får den ikke. Det som kan felle den er om Truls Desserud går amok i dødens med sin springer, for det har han gjort før på nettopp No Limit L.A. Skjer det så åpner dette løpet seg opp, og favoritten kan da bli tatt på speed. Skal dog stå klart først.

V65-4 : 6 Lykkje Tora – Er en hoppe som vi vet at Bjørn Steinseth har litt tro på i 2018, og det skal bli spennende å se den i årsdebuten. Rapportene på den er veldig fine, og motstandsmessig er ikke dette noe tøft løp. Kan være en vinner direkte, og vi iler til med tipsnikken. Vi bruker dog noen hester i dette løpet da vi ikke akkurat har med de mest stabile «kaldingene» å gjøre…

V65-5 : 1 Horgen Lynet – Har sjeldent fine betingelser foran seg nå, og det må dreie seg om en stor sjanse for tidlig tet og slutt. Ble felt av banen sist, og begge galoppene kom dessuten i trange situasjoner. Nest sist på Solvalla gikk et klart bra løp i kulissene etter å ha blitt hindret til galopp tidlig i løpet. Er MYE bedre enn raden, vi regner med at 4 Eikfaksen skal kjøres i rygg på denne distansen, og dermed burde det bli gratis tet for hesten vi tror HARDT PÅ!

V65-6 : 1 Millminx – Har vært fantastisk fin for Anders Wolden, og den har ikke vist mye svakhetstegn der. Kommer nå ut etter en liten pause, rapportene er fine, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt greier den bare å svare 6 I’M On Fire. Vi tror uansett at sistnevnte skal ha et ryggopplegg, og dermed vil det uansett bli tidlig tet på favoritten. Dette er dagens beste banker. PS. 10 Kamperhaugs Dina – Er kanskje feltes beste hest, men i årsdebuten lukter det et passivt opplegg da det er langt viktigere løp som venter senere i sesongen…