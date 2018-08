Montebanker på Jarlsberg

Nonstop Rascal og Helene Kolle tar en overbevisende seier på Jarlsberg 7. juli. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Fløya er en vinner i lunsjen

V4 Hagmyren: Åpen mandagslunsj fra Sverige

Oddstips Eliteserien: Ny nedtur for Vålerenga

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

En ny herlig uke venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Det finnes en rekke høydepunkter denne uken, og allerede tirsdag braker det løs med en EKSTRA V75-OMGANG PÅ SOLVALLA. Torsdag er det V65-jackpot på Øvrevoll med 296 727 ekstra i sekserpotten. Bergen står for den norske V75-omgangen denne uken, og på lørdag kan du altså vinne HELE 13 MILLIONER! Søndag er det V75-JACKPOT på Tingsryd, og her ligger det 3 015 201 ekstra i sjuerpotten. Som om ikke dette var nok så smeller det allerede i dag, og på Färjestad denne kvelden er det DOBBEL V64-JACKPOT med over 1,5 millioner ekstra i sekserpotten. I tillegg til dette er det en megert innholdsrik mandag med V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj på Hagmyren og i kveld er det også duket for en meget flott V65-omgang på Jarlsberg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisen har hatt en meget flott tipshelg med solide gevinster både fredag og søndag.



V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) suste inn, og betalte ut meget solide 17 689 kr.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra kr 2 000 (fire andeler a kr 500/ti andeler a kr 200) til kr 4 000 (fire andeler a kr 1 000). Disse bongene betalte ut fra 17 689 kr til 18 076 kr. Vår svenske samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet kr 2 000 (fire andeler a kr 500/ti andeler kr 200). Disse bongene betalte ut fra 8 205 kr til 18 334 kr.

Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på kr 144 betalte ut herlige 7 876 kr.



Herlig systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Våre galoppeksperter traff meget bra på sitt V5-system til løpene på Klampenborg søndag. Systemet med fire andeler a kr 750 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 40 932 kr.

Superklaff på Biri 10. august - kr 1920 ble til kr 49 225

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke i denne jackpotomgangen, men Petters største V65-forslag på Nettavisen (innl. pris kr 1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på dette forslaget ble storfine 49 225 kr.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* Ett andelslag (seks andeler a kr 332) betalte ut 49 225 kr.

* Tre andelslag (fire andeler a kr 500) betalte ut 49 225 kr.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-

I tillegg ble det klaff for Petters mellomstore V5-forslag på Nettavisen (innl. pris kr 480), og det betalte ut meget fine 3 681 kr.

Men nå skal det heretter handle om kveldens V65-omgang i denne artikkelen og spillemessig er det ganske så utfordrende i Vestfold i kveld. Med strykning av storfavoritten 2 Elstar Rapida i V65-2, skal det være toppsjanse for 5 Nonstop Rascal i kveldens eneste monteløp.

Suksessen fortsetter for Helene

Jeg hadde bestemt meg for å gardere opp kveldens gigantfavoritt 2 Elstar Rapida i V65-2 med 5 Nonstop Rascal og Helene Kolle i V65-2. I nitiden mandag morgen ble så 2 Elstar Rapida strøket og dermed ble bankervalget enkelt. Nonstop Rascal har kun gjort et monteløp i karrieren. Det var under Jarlsbergs store sommerhelg for en drøy måned siden. Vallaken føk da til tet, men Helene Kolle valgte å slippe til hardt betrodde Tulleries. Det ble etterhvert tredje innvendig. Kolle gikk så ut i andrespor mot den siste svingen og knakk lett ledende Tulleries. I kveld er det klart billigere imot og formsterke Helene Kolle skal ha en kanonsjanse til å vinne V65-2 med 5 Nonstop Rascal. Min klare V65-banker i kveld.

Får karrierens første seier i kveld?

Før den viktige strykningen kom i V65-2, hadde jeg opprinnelig bestemt meg for å bankerspille 2 Komnes Nor og Hans Christian Holm i V65-5/V5-3/DD-1. Den seksårige vallaken har med ett unntak gjort karrierens første 17 løp på Leangen eller Orkdal og Karl Einar Stubsjøen har i kusket de fleste løpene. Hesten eies dog av hans to søstre Laila og Linda Stubsjøen og har de siste to månedene stått oppstallet på Østlandet hos den ene av søstrene som er bosatt der. Var likevel en snartur hjemom 30. juli og galopperte garantert fra seg seieren midt i den siste svingen da. Kom lynkjapt tilbake til andreplass (karrierens femte andreplass). 26. november i fjor gjorde hesten et flott løp til andreplass bak den tetløpende 1,6-oddseren Solan og fanget nesten denne mot mål.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I kveld er det opp med Hans Christian Holm som kusk, startsporet er bra og formen er på topp. Møter svært beskjeden motstand i V65-5 og feilfritt må det være meget bra sjanse for at 2 Komnes Nor tar karrierens første seier. Jeg garderer riktignok hesten i V65-spillet, men bankerspiller 2 Komnes Nor i både V5 og DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gjelder å ha is i magen

Jeg er ganske sikker på at Mari Løve har den beste hesten i V65-1 i 3 Rolf Martin, men den godeste Mari kjørte denne bort sist. En ivrig Mari Løve trykket på Missingmyr Stjernen i omganger sist, men fikk svi for dette mot mål og måtte se seg slått mot mål av både Idfaxen og Tusse Storm, som begge er med i V65-1 i kveld. Med et litt mer fornuftig løpsopplegg i kveld, skal Rolf Martin ha et godt bud på seieren. Det er imidlertid bra klasse på V65-1 og jeg spiller seks hester på samtlige V65-forslag.

Svak klasse på V65-3

Det er svak klasse på flere av V65-løpene i kveld og muligens er V65-3 "verstingen" i så måte. Her er det uoversiktlig, men selv om 7 Elsås Perla underpresterte sist fredag, er Flåten-hoppa en motivert favoritt i dette løpet. Jeg velger dog å ta med meg ytterligere fire hester i dette løpet.

Favoritt i trøbbel

Til tross for flere skuffende innsatser i det siste, får 4 Goodman B.R. fornyet tillit av spillerne i kveld. Det kjøper ikke jeg og jeg lanserer 9 Brainy som min favoritt. Norgesdebuterte i mai og galopperte fra seg en trolig andreplass da. Er behandlet siden det løpet og treningsrapportene er gode foran kveldens "comeback". Mot klart overkommelig motstand blir dette mitt førstevalg i V65-4.

Norgesdebuterer med seier

Trond Anderssen/Kristian Malmin har virkelig hatt sving på seiershjulet i 2018. I V65-6 sender de ut norgesdebuterende 2 Great Love Story. Rapportene er gode fra stallen og fra et ypperlig startspor settes hun først på ranken i V65-finalen.