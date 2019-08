Montedebutant må spilles på Jarlsberg

Valle Max er i fryktinngytende form, og vi tror på hesten i dag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik søndag er i vente, og her er det MYE å glede seg til. Vi skal først til Jägersro hvor V64-1 begynner kl.12.45. Deretter venter en fantastisk V75-omgang (en krone rekken) med E3-forsøk, og her er man i gang kl.15.00. Jarlsberg avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang, og det til fast tid kl.18.15.

Da skal denne artikkelen kun dreie seg om den internasjonale V65-omgangen fra Jarlsberg. Fine løp blir presenter, og det er som vanlig veldig spennende. Vi tar en sjanse å banker en hest som skal ut i monteløpet i V65-2. Denne så rå ut sist og vi håper den fungerer.

Sjekk ut følgende:

V65-2: 4 Valle Max. Denne må vi bare prøve i dagens løp. Det er naturligvis å satse alle pengene våres på en hest som aldri har startet i monte før, men vi tar den store sjansen. Valle Max er nemlig i sitt livs form og går virkelig solide løp for tiden. Skulle denne fri seg slik vi tror i monte så skal han vinne ganske så greit i dag. Det meldes om at hesten har gått fint under sal hjemme i trening, og det skal gå helt fint. Rytter Siv Emilie Løvvold er perfekt på slike hester som dette. Sistnevnte har stor innvirkning på at dette ble en banker for oss. Innsatsen sist på Biri i V75-løpet var strålende til fjerdeplass med innlagt galopp. Vi tar sjansen på at Valle Max fungerer. All in!

V65-1: 1 Coventina Va Bene har vi alltid vist innehar finfin kapasitet. Problemet til denne dama har vært galoppene hele karrieren. Nå sist gikk hun dog veldig fint. På Bjerke spurtet hun veldig fint ned oppløpet og viste at formen er så til de grader inntakt. Hun er mer enn sterk nok, og går hun i trav tror vi det blir vrient for den klare favoritten, 8 Brainy, å hente Coventina Va Bene inn.

V65-3: 7 Diesolo de la Lune er en veldig spennende traver, som vi liker godt. Det ble nok en galopp nå sist, men vallaken reparerte strålende til andreplass. En imponerende innsats. Hesten blir stor favoritt, og det gjør oss usikre. Klart det er god vinnersjanse, men som stor favoritt er han sårbar. Vi frykter det kommer en ny galopp, og vi vil ikke spille denne alene.

4 Independent Baby satt fast i Sverige senest og blir veldig spennende å følge i dette løpet. Må regnes tidlig.

Merk: Her er det V5-oppstart og vi prøver oss på et bankerspill i V5-4. Det blir på 5 Jærvinn S.K.

V65-4: 6 Maxey Melanin. Nå har Roger Hansen plutselig ikke fått det helt til å stemme på slutten, men denne vet vi jo er høykapabel på sitt beste. Får nevnte Hansen denne til å gå, så tror vi faktisk det er snakk om meget gode vinnermuligheter. Husk at denne hesten har slått gode Voje Jerv med galopp tidligere i år. Vi håper kusken får hesten feilfritt rundt, for da kan denne helt klart vinne dette åpne løpet for amatører.

V65-5: 2 Indus Dragon tror vi kommer til å gjøre en meget god innsats her, og vi mener det skal være løpets klare førstevalg. Han har gjort solide innsatser i Tyskland og står nå oppstallet hos Sigbjørn Kolnes. Sistnevnte er meget dyktige med slike hester. Han har hestene alltid i orden når de kommer ut i løp. Indus Dragon har trent flott og vi er sikre på at dette er en god traver. Må regnes før 10 Djarpur Dry, mener vi.

V65-6: 5 Jærvinn S.K er i kjempeform for tiden. Sprint er bare et pluss for den raske 9-åringen. Jærvinn S.K gjorde det flott på Bjerke sist. Blåste til tet og slapp til Moe Tjalve. Inn i den siste svingen så Jærvinn strålende ut, men klarte ikke ta ned Moe Tjalve. Ingen skam det. I dagens løp bør det dreie seg om meget gode tetmuligheter. Derfra sliter vi med å se hesten tape. I dag er det 500 meter kortere enn senest. Vi tester denne som V5 og DD-banker.

