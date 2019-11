Montèspesialisten innfrir

Solkongen, her med Odd Arne Sagholen i sulkyløp, blir vårt holdepunkt i Drammen mandag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Her er noe av det vi kan by på i Drammen i kveld:

2 Solkongen (V65-4) var skikkelig god og imponerte stort da han vant i montè på Bjerke i sin siste start 6.november. Den seks år gamle vallaken trives veldig godt under sal og står innbydende til på strek på en sprint i Drammen der det som kjent er en stor fordel å sitte foran på det korte oppløpet. Vi tror på tet fra start til mål og lanserer Alm Viktor-sønnen som dagens holdepunkt i begge V-spillene. Normalt skal dette være snakk om en solid vinnermulighet.

6 Tenk Nå Dina (V65-1) kan fort være løsningen på V65-innledningen i Drammen. Jessen-hoppa har vunnet seks løp allerede i år og dokumenterte flott form da hun vant fra tet på Klosterskogen i sin siste start. Her er hun på tetjakt igjen, og skulle hun komme seg foran på et tidlig tidspunkt, tror vi hun sitter på de beste kortene. Må selvsagt krysses på alle bonger.

4 Greed (V65-2) kommer tilbake etter lang pause med litt usikker form, men motstanden er ikke verre enn at Tvedt-traveren må tidlig på bongen. 4-åringen imponerte da han vant på Biri tilbake i juni og kan fort bli litt bortglemt med bokstavene i raden fra før han fikk en velfortjent pause. Når han nå kommer ut igjen, regner vi med at alt er i orden. Dersom han takler baneprofilen og det går i trav hele veien, må han så absolutt regnes i toppen. Tidlig kryss.

4 A.H. Svarten (V65-3) kommer ut i et litt åpent løp uten de store forgrunnsfigurene. Bø-traveren var positiv i sin siste start på Klosterskogen og er rask fra start. Kanskje kan han komme seg tidlig foran på en sprint i Drammen? Det vil i så fall være en stor fordel. Kanskje kan årets andre seier komme her? Vi spanderer på oss et tidlig kryss.

