Mulige supersjokk i herlig V65-omgang på Leangen

Lukas Rauen og kusk André H Stensen. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen pangstarter med fransk lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det også lunsj fra Sverige og Östersund. Her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og her starter V4-1 kl.18.10, mens V65-1 er i gang kl.18.55. Jägersro avrunder mandagen med en fantastisk flott V64-omgang på galoppen, og her begynner moroa kl.19.30.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Vi går hardt ut denne mandagen på Leangen, og anbefaler et bankerspill på 7 The Last Ticket (V65-1). Feilet med krefter igjen i stengt posisjon i NM sist, og da møtte den Lionel/Evil Enok M.E... Nå er den langt billigere ute, og vi tror på tidlig tet og slutt! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 7 The Last Ticket – Har stadig blitt bedre i år, og nå er den nok i en tilnærmet toppform. I NM sist feilet den med krefter igjen på oppløpet når Atle Solus dro den ut flere spor på oppløpet. Hadde vært hakk i hel på betydelig bedre hester enn dette uten galoppen, og da skal man også huske på at den var med på en luftig innledning av løpet. Her kjører Atle Solhus seg trolig tidlig til tet, og siden er dette hesten å slå. VI TROR HARDT!

V65-2 : 10 Arild Mølgård – Har funnet en strålende form, og dette er en traver som virkelig ligger i skorpen. Den spurtet bra lengst ute i banen nest sist, mens den fulgte opp sist med å spurte strålende etter litt hinder på veien. Ikke mange er bedre enn denne på ren form, og med bare litt tempo blir den skummel for noen og enhver. OBS!

V65-3 : 10 Pathos Om – Christina Hande var for kun noen få år siden en ordinær rytter. Så tok hun grep, og er per i dag en av de beste i landet. Noe som er veldig imponerende, og viser at det går å bli god om man bare vil det nok. Her kommer hun ut med en bra montehest som vant sikker på Sørlandet sist. Christina er den klart beste rytteren i feltet, og vi tror på en fin mulighet.

V65-4 : 8 Lukas Rauen – Har kommet knallsterkt tilbake etter et lengre avbrekk, og selv om det ikke ble seier på Biri sist var den klart bra i nederlaget. Fullførte fint, og på klokken stod det 24,6 s 300m med krefter igjen. Nå er den billigere ute, og leverer den som på slutten er den STEKHET i et løp som dette. Motivert favoritt som har en veldig bra sjanse.

V65-5 : 4 Tender Love – Er den klart beste hesten på ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter et lengre avbrekk. Vi tviler på om Atle Solhus hadde dradd denne ut i løp uten at han hadde vært fornøyd med den i jobbene, og den er verdt et forsøk som en mulig storskrell direkte. 1 Daarom Well – Så bra ut i kulissene etter hinder på veien sist. Møtte da MYE bedre hester enn dette. Sporet er sjansebetont, men løser det seg, ja, da har fakta denne form til å sjokke…

V65-6 : 10 Derby D’Estino – Er den beste hesten i feltet, og leverer den på sitt beste bør den runde en ikke så altfor tøff gjeng. Fullførte klart bra sist, og gikk altså 12,8/2100ma… Kan ikke få et bedre løp enn dette når det gjelder motstand, og vi er veldig inne på at det nå er dags. BANKER FOR DE FREKKE!

