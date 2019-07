Nattrav med V65 fra Sverige

Peter Untersteiner er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Biri: En av årets beste V75-omganger

V4/V5 Klampenborg: Herlig ettermiddagsgalopp fra Danmark

Tippetips: Heltne Nilsen mot Ståle Solbakken og masse norsk fotball på lørdagskupongen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Det meste av fokuset er naturligvis rettet mot Biri, og deres gedigne V75-omgang som starter kl.15.00. Deretter skal vi til Danmark, og moroa på galoppen begynner kl.17.00. Så blir det natt-trav til Kalmar hvor V65-1 begynner såpass sent som kl.21.40



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det blir altså NATTRAV denne lørdagen, og moroa skjer i Kalmar. Når det gjelder V65-omgangen så finnes det flere åpne løp, og vi er litt inne på at dette kan betale ut bra med penger. Kvaliteten på løpene er ganske fin, og vi får sett endel gode hester i kveld. Den beste bankeren kommer ut i V65-3, og her står talentet til Peter Untersteiner alene. 4 Reddington har vunnet 2 av 2, virker til å ha mye inne, og vi tror HARDT! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-2 : 7 Staro Junique – Nytt åpent forsøk med finale kl.23.45. Vår ide har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen. Ble sittende bom fast i finalen sist, og så knallfin ut for dagen. Sporet trekker naturligvis litt ned, men med flyt duger denne godt. OBS!

V65-3 : 4 Reddington – Virker å være en hest som kan være med litt utover, og det er liten tvil om at dette er et talent. Jogget 15,9/2140mv på en litt dårlig bane sist, og det gjorde den lekende lett. Har nok en 13-tid i kroppen, og da sier det seg selv at sjansene er svært gode. VI TROR MYE PÅ DENNE!

V65-4 : 4 American Dream – Feilet som helpigg ca 300m fra mål sist, og den hadde normalt vunnet det løpet sprettlett uten galopp. Tidsmessig hadde den gått 13,8/13,9-2140ma. Her burde det bli gratis tet, og på en lynrask bane kan den umulig bli enkel å fange. Er en banker for de frekke!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi like dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode.

V65-6 : 9 Zizou – Veldig åpen finale, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Hesten vi prøver oss med er veldig formtoppet, og den var helt enorm i nederlaget sist. Trykket da på utvendig, og falt med flagget til topps. Distansen er normalt kun et pluss, og får kusken til styringen så dukker denne opp på foto. SPILLES!