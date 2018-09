Norsk V65-banker i Årjäng

Hez So Perfect er veldig aktuell i V65-avslutningen i Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For en fredag vi har foran oss! Først pangstarter Årjäng helgen med en strålende V65-lunsj. Så er det over til landets hovedbane Bjerke, som kjører fredagens V65-omgang her hjemme i Norge. Det er vorspielet til lørdag og søndag. Merk her at V65-omgangen på Bjerke tar til 15:30. Til kvelds ligger alt fokuset vårt i Sverige. Umåker kjører en strålende V64-omgang, og her er det vanlig tid 19:30. Det er bare å glede seg til helgen.

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Nå skal alt fokus rettet mot Årjäng og V65-lunsjen derfra. Her har vi funnet oss en norsk banker, og den kommer ut i avslutningen. Vi har stor tro på denne formhesten! Sjekk det ut:

V65-6: 7 Hez So Perfect. Dette tror jeg er et veldig bra spill i løpet. Hvertfall når hovedopponenten 11 J.S Apollo står i bakspor. Denne hesten kommer jeg til å gå all in på i alle spilleformer. Hesten som blir trent av Jens Kristian Brenne er i sitt livs form, og vel så det. Dette er i bunn og grunn en meget god traver, det viste han da han enkelt spurtet hjem seieren på Bjerke tredje sist. Det var Oslo Grand Prix-søndagen, og derfor gode hester i mot. Balotelli D.K ble andre. En høykapabel hest. Hez So Perfect vant helenkelt.

Nest sist på Momarken valgte kusk Kolle senior å bli sittende i tredje innvendig isteden for å ta dødens. Åpningen kom ikke før det var for sent, men spurten hesten leverte var femstjerners. Voldsom formbeskjed rett og slett. Nå sist hadde undertegnede stor tro på hesten, men alt som kunne bli feil ble feil. Det var helt utrolig. Sist i feltet satt hesten da det gjenstod en runde. Sisterunden 6-åringen leverte var enorm til tredjeplassen. Jeg klokket den til 1.12,2. La Diva Rossi vant løpet. Sistnevnte som er fersk V75-vinner. Jeg er ikke i tvil, Hez So Perfect er en god banker!



V65-1: 5 Flex er en riktig favoritt i dette løpet, men jeg klarer ikke bankerspille den gode 13-åringen. Problemet til Flex er at han både galopperer for mye og er voldsomt hissig til tider. Dette henger sammen, og når hesten ikke har dagen bare kaster han seg over i galopp. Nest sist spurtet hesten hyggelig, men ikke noe mer. Nå sist var han solid treer bak Månprinsen A.M og Odin Tabac i svensk mesterskap. Motivert favoritt, men ingen banker.

3 Mjølner Fokus skal passes tidlig. Hesten så helt rå ut nest sist på Momarken etter sen åpning. Hingsten spurtet raskt mot hester som Bråtnesfaks og Vetle Petter. Nå sist på Biri burde hesten vært bedre etter et fint opplegg underveis. Slikt er denne hesten. På en god dag er han veldig tidlig aktuell. 7 Torpa Nicklas skal og med på alle bonger. Hesten til Sagholen er en av de bedre her.

V65-2: Her blir Jan Kristian Waaler sin 2 Tiger Man E.P mye spilt, og det er forståelig. Men etter det hesten viste tidligere i år, er jeg veldig usikker. Er hesten på topp må han regnes med en fin vinnersjanse. En av fler.

Jeg finner 7 Global U. Neverknow spennende. Denne varslet jeg kraftig for nå sist på Momarken. Da ble det tidlig galopp. Dette er en veldig fin 4-åring. Han viste tegn på god kapasitet før han kom i trening til Ole Johan Østre. Jeg håper og tror vi får se en hest som traver hele veien, og viser seg fra sin beste side. Da er nemlig denne god nok til å bombe ned denne gjengen.

Bak disse to synes jeg det er åpent, og det blir et garderingsløp.

V65-3: 11 Kim Klipp. Jeg gir meg ikke på denne, for jeg vet nemlig hvor stor kapasitet hesten har. Hoppa så lysende ut i andre par utvendig femte sist. Det var i et V86-løp mot gode hester. Jeg trodde hun skulle vinne, men ble sliten. Da skuffet hun både kusk og meg. Det sier litt om hesten. Det er en voldsom fin hoppe dette, men dessverre makter ikke treneren og finne helt ut av henne. I dag setter Ole Johan Østre seg opp bak hesten, og det finner jeg veldig spennende. Østre er flink med vanskelig hester. Kim Klipp møter hester hun normalt slår, men galoppene ødelegger. Passes tidlig her! Merk at V4-spillet starter opp i denne avdelingen.

V65-4: 2 Dolorosa Am var jeg en stund inne på å bankerspille. Det er en hest med masse kapasitet, noe han har vist i de to siste løpene. Det har blitt to veldig enkle seiere. Det er dog noe jeg ikke har likt med hesten. Jeg ser for meg at Dolorosa Am fort kan bli litt rullete om ikke han får tidlig tet eller alt servert i en rygg. Blir det dødens foreksempel, fykter jeg rett og slett en galopp i den siste svingen. Favoritt på kapasitet, men travet på hesten må bli bedre.

10 Reliable Joe var dønn overlegen konkurrentene sist. Det var en strålende prestasjon. Per Ludvig Nilsen bare kjørte frem og vant etter behag. Det var første start etter en to måneders pause. Skal regnes veldig tidlig her.

V65-5: 1 Visitor. Den italienske 4-åringen kan få litt problemer med startsiden, men om Østre ladder for fullt fra start kan han garantert åpne fortere enn vist. Han har herdet mot gode hester denne. Nå sist må Visitor trave hver meter i dødens utvendig for Chianti. Sistnevnte som ble andre i derby på søndag. Visitor sto helt strålende på til andreplassen. Det var en femstjerners innsats. Skulle han greie teten, er det en vinner. Mitt førstevalg i løpet.

Jan Kristian Waaler sender 7 Silver Wing til start. Denne leter etter formen for tiden. Så fin ut i Drammen første gang ut etter en pause nest sist. Var godkjent til tredje i kvaliken til derby på Bjerke. Var dog ikke i nærheten av å ta seg til en finale. Har masse kapasitet, og tas med på alle bonger. Det samme gjelder med 4 Global Skipper.