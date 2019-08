Norsktrent hest innleder V65-lunsjen

Diablo Simoni kommer ut i V65-lunsjen fredag. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com.

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj i Åmål. Fredag ettermiddag er det så klart V5 og V4-galopp fra Bro Park. Fredag kveld er det V65-omgang med jackpot og 358 995 kr ekstra i sekserpotten på Biri. Og dessuten er det V64-omgang fra Ørebro.

Heretter skal vi ha fullt fokus mot V65-lunsjen i Sverige. Sjekk ut følgende analyser:

V65-1: 1 Diablo Simoni har gjort to veldig fine innsatser for Kim Pedersen. I debuten på Momarken blåste hesten til tet og var aldri truet. Motstanden var ikke all verden den dagen, men heller ikke noe kasteballer. Nå sist møtte han på Eye Of The Tiger. Spurten til andreplassen bak sistnevnte var meget god. Diablo Simoni er rask ut, møter overkommelig motstand og er i sitt livs form. Dette skal dreie seg om en stor vinnersjanse. Vi går all in i V65-innledningen!

V65-2: 8 Børke Bajas blir vårt uttak i kaldblodsløpet. Herman Tvedt har nå fått denne i et herlig skikk. Han har rukket å bli 10 år denne hesten! Han har startet fire ganger så langt i år. De to første ble galopp og disk, mens nest sist viste hesten tegn på kapasitet på Bjerke. Spurtet godkjent mot hyggelig motstand. Derfor ble vi ikke så veldig overrasket når hesten forsvarte seg til en imponerende seier sist på Kala. Vi tror hesten har mer inne, og mener han må regnes som favoritt.

V65-3: 4 Djarpur Dry er en traver vi liker veldig godt, og som har gjort seg bemerket i sine tre starter i Norge. Det har egentlig bare blitt bedre og bedre stil på hesten til Eirk Skaug. Han er meget sterk og liker distansen i dag. I øyeblikket ser det ut som hesten blir svært stor favoritt. Vi vil advare der for at hesten har til tider aksjonsproblemer. På dagens bane er det motsatt kjøreretning av hva de pleier. Nå har sikkert testet dette tidligere, men vi er ikke helt sikker på at han går i trav hele veien i dag. Taper nok litt bak bilen, og er fort en av de siste ut her. Som gigafavoritt vil vi teste i mot, men det er åpentbart gode vinnermuligheter.

8 Bara Joe er det klare motbudet. Var veldig fin til seier nest sist. Nå sist ble det galopp på siste bortre. Glem det. Om favoritten skulle gjøre seg bort, så mener vi bestemt at denne har fine sjanser.

Merk: Her er det V4-oppstart, og i denne spillformen kommer vi til å bankerspille 4 Ajax Miguan i V4-2.

V65-4: 4 Ajax Miguan. Vi tror ikke denne blir like stor favoritt som stallkamerat Djarpur Dry i løpet før. Vi er nemlig inne på at hesten har en like god vinnersjanse. Ajax Miguan har stabilisert seg på slutten, og gått veldig solide løp. Han var strålende fra dødens sist, og i dagens løp bør det være gode muligheter for at kusken plasserer hesten i tet. Reg nes som det klare uttaket i løpet. På verdien så velger vi heller denne som V4-banker.

V65-5: 10 Marcella tror vi kan sjokkere salen i dette løpet. Hesten har nemlig levert fine innsatser på slutten. Både tredje sist og nest sist satt nemlig Orlando Vici-datteren fast og så veldig fin ut for dagen. Nå sist ble det startgalopp, så glem det løpet. Raden ser egentlig alt annet enn bra ut, men det er skjult form her. Og treffer Dagfinn Aarum i volten mener vi bestemt at hesten er med langt fremme. Passes!

V65-6: 4 L.A.'s Magicmoment er en hest som kommer fra stallen til Anders Lundstrøm Wolden. Denne har egentlig vist form i lang tid. Femte sist sitter 4-åringen bom fast i et fint V75-løp på Bjerke. Gangen etter møter han knallgode hester på Bjerke, og blir femte. De to siste løpene var kvalik og finale i Jarlsberg Grand Prix. Hesten var strålende i kvaliken da han ble nummer to. Dagens motstand er ikke avskrekkende på noe som helst måte. Dette ser ut som en veldig interessant oppgave på forhånd. Vår DD-banker!

