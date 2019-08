Ny jubelkveld for Tengsareid

Handsome Hank og kusk Åsbjørn Tengsareid har gode vinnersjanser i V65-6 på Jarlsberg i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en SUPERUKE foran oss, og her er det mildt sagt mye å glede seg til. Allerede tirsdag er det V75 på Bjerke, mens det onsdag blir V75 på Solvalla. Her skal storløpet JUBILEUMSPOKALEN kjøres, og fra Norge har vi med Gretzky BR. Ser vi så litt senere i uken så er det Bergen Travpark som arrangerer V75-omgangen på lørdag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Mantorp. Her begynner V4-1 kl.12.20. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Vi avrunder mandagen på Färjestad, og her begynner V64-1 kl 19.30.

I denne artikkelen skal det handle om kveldens V65-omgang på Jarlsberg. Åsbjørn Tengsareid hadde en fantastisk fin kveld på Sørlandet søndag og vant fire løp. Også i kveld blir Tengsareid en nøkkelkusk og han er også kusken bak vår V65-banker

Det handler om 1 Handsome Hank i V65-6/DD-2. Den femårige vallaken som trenes av Tor Olaf Halle har fortsatt tilgode å vinne på fire forsøk i 2019, og står faktisk med fire strake fjerdeplasser. Motstanden har vært tøff i disse løpene og selv om det ikke mangler på gode konkurrenter i kveld heller, har hesten et flott løp på papiret i kveld. Det er dog ikke sikkert hesten klarer å forsvare sitt innerspor, men uansett kommer vallaken til å få en fin posisjon i kveld. Jeg klemmer til med bankerspill i både V65, DD og V5.



Mer suksess for Hvattum?

Per Morten Hvattum har fått sving på sakene igjen i år og treårshoppa 7 Stas Eldi kommer til Jarlsberg som ubeseiret i kveld. Har sett veldig fin ut i begge seiersløpene sine og er en motivert favoritt i V65-1. Støtet dog på noen gode konkurrenter i kveld og det faktisk bra klasse på V65-innledningen i kveld.

Gjør spillerne rett?

I V65-2 gjør spillerne 8 Galileo til megafavoritt. Motstandsmessig er det ingen tvil om at Flåten-traveren har en fin oppgave, men dobbeltmillionærern har ikke levert på lang tid. Selv fra åttendespor er det nok trolig at Geir Flåten kan kjøre seg tidlig til tet. Dog har moralen til Galileo vært høyst diskutabel i lang tid nå og jeg spekulerer i dette løpet og tar med samtlige åtte startende på det største V65-forslaget.

Wolden har vinneren?

V65-3 er et uoversiktlig lavgrunnlagsløp der dyktige Anders Lundstrøm Wolden skal ha god vinnersjanse med begge sine hester. 7 Bolero og 11 Icarus B.R. er begge 3-åringer som har innledet karrieren positivt. De skal dog hente 20 meter tillegg på 3 Be My Love som riktignok ikke fungerte i norgesdebuten på Jarlsberg forrige fredag. Men i kveld gjøres det litt utstyrsendringer og hun er et klart motbud til Woldens duo. De tre hestene skiller seg klart ut i V65-3.

Uoversiktlig langløp

2640 meter er distansen i V65-4/V5-1 og det starter hester over tre distanser. Ingen skiller seg spesielt ut, men det blir meget spennende å se 2 King N' Swing ut første gang i regi Tor Olaf Halle. Det er ikke veldig gode tilleggshester med i løpet og Halle er optimist på forhånd. Åsbjørn Tengsareid kan sitte bak en vinner også i dette løpet.

Bakspor og Derbykval imot

Anders Lundstrøm Wolden presenterte en meget opplagt 11 Coktail Gun M.E første gang ut i hans regi på Bjerke for et par uker siden. Fireåringen blåste til tet og vant på meget imponerende vis. Hesten blir stor favoritt i V65-5/V5-2, men det sprint og bakspor som gjelder i kveld. I tillegg er Derbykvalifiseringene rett rundt hjørnet og det gjør at jeg tar et par hester til i dette løpet. 2 Carte Cachet og 7 Ohio Royal er begge tetkandidater og dermed blir de med på de større forslagene.