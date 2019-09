Ny seiersmaskin fra Mjølnerød

Mjølner Apollo og Jan Roar Mjølnerød tar en svært enkel seier i V5-5 på Jarlsberg for en snau måned siden. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende uke står foran oss der det desiderte høydepunktet er lørdagens Unionstrav på Färjestad. Her det gigapott i V75 med hele 60 millioner kr i premiepotten. Og hele 24 millioner til alenevinner med sju rette.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Mandag kveld er det så Momarken som er vertskap for V65-løpene her hjemme, mens det er jackpot i V64-spillet fra Eskilstuna og 910 397 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det dog handle om V65-løpene på Momarken. Det er ganske fine spilleløp på Mysen i kveld, jeg finner min banker i V65-3. Det handler om Mjølner Apollo.

Ny seiersmaskin fra Mjølnerød?

Fireårige 7 Mjølner Apollo kom tilbake i løpsbanen på Jarlsberg 23. august etter god og vel tre måneders pause. Ble spilt til stor favoritt da og etter at Jan Roar Mjølnerød tidlig kjørte seg til tet i det løpet, ble det en veldig enkel seier. Møter litt bedre motstand i kveld, men samtidig er det mye å gå på for fireåringen. 7 Mjølner Apollo blir min V65-banker på Momarken i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.



Kinkig monteløp innleder

De store profilene finnes ikke på startstreken i V65-1 som er et monteløp for kaldblodshester. 6 Haugestad Arne gjorde sin første start på mer enn tre måneder i torsdagens monteløp på Klosterskogen. Var sjanseløs mot favoritten Neseldi da, men holdt farten flott til andreplass. Det er liknende motstand i kveld, bortsett fra at ikke Neseldi er med da. Er ikke hesten som rader opp med seire, men jeg synes hesten fortjener tipset i V65-1, der jeg spiller fem hester på samtlige V65-forslag.

Tengsareid utfordrer den store favoritten i V65-2?

To hester skiller seg klart ut i V65-2 som holder ujevn klasse. Jan Silven tar turen fra Sverige med treårige 1 Julita Express som har vunnet sine to siste løp på enkleste vis. Har ikke møtt noen kanoner i disse to seiersløpene, men støter sannelig på noen kanoner i V65-2 i kveld heller. Det er nestfavoritten 4 Alice Road som er utfordreren. Denne satt fast i det lengste i seiersløpet til Harmke Schermer på Bjerke onsdag, men fireårshoppa til Tengsareid avsluttet flott når det endelig løste seg ut mot oppløpet.

Hvattum er ikke mett

Per Morten Hvattum opplevde en av sine største dager på travbanen da han vant Hoppekriteriet på Bjerke med Stas Eldi forrige søndag. Den dyktige travamatøren fra Brandbu har flere fine hester i sin varetekt. I V65-4/V5-2 blir han stor favoritt med 1 Hvatt Mari som har vunnet sine to siste løp. Vant på trøtte bein sist, men har en veldig fin oppgave foran seg i kveld. Motivert favoritt, men jeg lukter en overraskelse i dette løpet og tar med samtlige åtte startende på det største V65-forslaget.

Austevoll utfordrer Høitomt

V65-5/V5-3/DD-1 er finale i Momarken Cup der det ble kjørt to kvalifiseringsløp for 14 dager siden. 11 Eddie Arctous blir ganske klar favoritt etter sin oppvisningseier i det ene forsøket, men hesten skal hente 20 meter tillegg på blant annet 3 Goldstrike B.G. i kveld. Denne satt bom fast med vinnerkrefter i sitt kvalifiseringsløp (som ble vunnet av 1 Monbaleno). Jeg tror ikke denne blir sittende fast i kveld og synes 3 Goldstrike B.G. må være meget spennende i kveld. Så spennende at jeg tester 3 Goldstrike B.G. som min DD-banker i kveld.



Svek på Bjerke onsdag - får ny tillit i kveld

2 Tom Odin så ut som en sikker vinner som storfavoritt på Bjerke onsdag ut av den siste svingen, men hadde ingenting å svare med når 9 Grude Kalle satte inn støtet. Det var en skuffende innsats. I kveld gir spillerne påny tilliten til fireåringen i V65-6/V5-4/DD-2. Han skal stå som favoritt, men møter gode motstandere i kveld og er ingen banker i mine øyne.