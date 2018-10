Ny tillit til Solhus på Leangen

En strålende fornøyd Atle Solhus når The Last Ticket vinner V75-6 på Leangen 29.september. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss når vi straks er inne i november. Spillemessig er det uten tvil kommende onsdags V76-omgang på Bjerke lokker mest. Det er superonsdag med dobbel jackpot i V76 og hele 1 987 079 kr ekstra i sekserpotten. Sørlandets travpark er ellers vertskap for lørdagens V75-omgang. Før den tid skal vi blant annet gjennom en mandag som innledes med V4-lunsj fra Boden. Til kvelden byr så Leangen på en feiende flott V65-omgang, mens Eskilstuna er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om mandagens V65-omgang på Leangen. Leangen er som kjent undertegnedes store favorittbane. For 14 dager siden var det dobbel jackpot på Leangen i V65, og atter en gang traff jeg flott med tipsene, slik jeg har gjort flere ganger den siste tiden.

Alt satt på Leangen mandag 15. oktober

Det var stor jackpotomgang på Leangen i V65-spillet, men det ble noe favorittpreget. Uansett ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 480. Dette forslaget betaltet tilbake 1 428 kr. I V5-spillet ble det også fullklaff. V5-forslaget med innl.pris kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake meget hyggelige 4 966 kr.

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

Samtlige V65-løp på Leangen denne mandagen, er kvalifiseringsløp til tradisjonsrike Hesteeeierkanna. Hesteeierkanna kjøres både for varmblods og kaldblods. Jeg finner min banker allerede i V65-1.

Solhus styrer begivenhetene

Under torsdagens V5-lunsj på Leangen satte jeg min lit til Atle Solhus og 1 Leonardo Di'Vici i V5-5. Solhus får tillit også mandag, men nå er det elitehesten The Last Ticket det skal handle om. Thai Tanic-sønnen har hatt en strålende sesong som kulminerte med en overraskende og knallsterk V75-seier på Leangen 29. september. Tross meget tøff motstand, valgte Atle Solhus å sitte foran. Det gjorde han rett i og seierslengden ble en drøy lengde. Landet på kruttsterke 12.6/2140 meter i det løpet. Var så ute i landsdelskampen mellom Trøndelag og Jämtland lørdagskvelden for en drøy uke siden. Stod da på 20 meter tillegg mot så gode hester som Cracajack og Sea Samedi og fikset ikke å hente tillegg på disse, men gjorde en flott innsats påny og ble tredje i mål.

Mandag er det bilstart og det lukter tidlig tet. Det er i den posisjonen som hesten trives aller best i. Er uansett ike avhengig av tet. 6 The Last Ticket er mitt bankervalg på Leangen mandag i V65-1.

Hva skal vi gjøre med Jærvsørappen?

Mandag 8. oktober valgte jeg å bankerspille Jærvsørappen og Jomar Blekkan som enorme favoritter i V65-1. Men dessverre var det den litt uvillige versjonen av Jærvsørappen vi fikk se den dagen og eliteheste var sjanseløs på å hente 20 meter tillegg på Pave Loma. Forrige lørdag var hesten påny stor favoritt, da i landsdelskampen mellom Trøndelag og Jämtland. Den dagen var det en opplagt utgave av Jærvsørappen igjen og hesten fosset inn til overlegen seier. Blir garantert stor favoritt i V65-6/DD-2 på Leangen mandag, men jeg velger likevel å spekulere. Jeg tror ikke hesten får det sydd opp så til de grader som han fikk i seiersløpet sist og varsler spesielt for nytente 4 Mjølner Tore som har hevet seg betydelig i regi Harald Kvåle.

Vidåpent løp - men likevel DD-banker

Spillemessig er det nok V65-5/DD-1 som er det beste løpet på Leangen mandag. Det er et flott varmblodsløp i grunnlag under 300 000 kr og på det største V65-forslaget, betaler jeg for samtlige tolv startende. 12 Little Red Corvette har vært fantastisk flink i ny regi og gjorde et nytt toppløp på Bjerke sist. Tolvtespor er alltid krevende i travløp, men det er neppe noen tvil om at vallaken er den beste hesten. I DD-spillet bruker jeg 12 Little Red Corvette banker i DD-1.



Favoritten garderes i V65-2

4 Creek's Superline har altså vunnet sju av sine åtte første løp og blir klar favoritt i V65-2. Men i takt med økende grunnlag, bedres også motstanden. Det er ingen tvil om at fireåringen er en motivert favoritt i V65-2, men jeg sper på med noen garderinger.

Yngst - likevel best?

V65-spillet går som kjent ut på å komponere kupongene best mulig og ikke nødvendigvis finne opp kruttet i alle løpene. Som i V65-2, så har jeg ikke noe bedre tipsener, enn det som garantert blir favoritten i V65-3. Treårige 2 Gikling Leodin fulgte meget bra på Reime Kongen og Vestpol Kongen i ett av trøsteløpene til Biri oppdretningsløp for et par uker siden. Landet på 28.8/2100 meter og fortsetter den fine utviklingen. Går for første gang ut mot eldre hester denne mandagen, men på kapasitet er det neppe noen tvil om at dette er beste hesten.

Klart tohesters-lås i V65-4/V5-1

Seiersmaskinene 5 Eik Odin og 8 Lukas Rauen er det klare uttaket i V65-4/V5-1. 14 Røyns Stjernen er også en bra hest, men når denne har trukket bakspor på 20 meter tillegg, synes det tøft for Fremstad-hesten å ta opp kampen med favorittduoen. Jeg står på 5 Eik Odin og 8 Lukas Rauen på samtlige V65 og V5-forslag.



