Nydelig jackpotmeny fra Biri

Lars Fredrik Kolle kjører vår banker på Biri fredag kveld. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kavata Käll (6-valg) ble lansert som et spennende objekt. Global Trustworthy (2-valg), og JH Respons (3-valg) stod begge først på vår rank. Etter seks avdelinger var verdien Kr.17 430, og da satt den LILLE BONGEN på Nettavisen (Kr.216) igjen med et bankerspill på Callmesally i finalen. Den var solid, men ble dessverre bare nummer to. Derfor ble det kun en trøstegevinst på Kr.2 342, men hadde vår banker vunnet i finalen, ja, da hadde vår minste bong betalt ut ca 30 000 med seksere og femmere.



Lerum med knallsterke V75-tips på Leangen 28. september!

Voje Piril (3-valg), og Golden Dream ME (3-valg) var begge vårt ENESTE A-VALG! Magnums Othello innfridde som vår beste banker. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.

Sjekk ut følgende:

8 Dancing Queen (V65-5) blir altså vår hovedbanker for kvelden. Hamre-hoppa imponerte på Bjerke sist da hun spurtet inn til en sterk seier. Spor åtte bak bilen på Biri er ikke optimalt, men motstanden er overkommelig. Med velkjørende Lars Fredrik Kolle i sulkyen i dette ungdomsløpet, skal normalt vinnersjansen være god. Jackpotbankeren er nevnt.



3 Flashing Boko (V65-1) skal ha en veldig god vinnersjanse i montèløpet dersom han fungerer som han skal. Den sju år gamle vallaken presterte litt under pari på Färjestad under Unionstravet i sin siste start, men slet i følge trener Severin Aarskog med magen den dagen og fungerte ikke på topp. Tilbake på sitt beste bør han ta seg av dette, selv om formsterke 5 L.A.'s Mr. Brown kan bli en lei nøtt å knekke. Vi låser på to, men for de som vil gå litt tøffere ut kan Flashing Boko så absolutt være et godt alternativ.

8 Bad Nite Call Saul (V65-6) kan være løsningen på V65-finalen/DD-2, selv om formen er litt usikker etter en liten pause og sporet er vrient. 5-åringen er veldig god på sitt beste og viste knallform på samme tid i fjor. Han er lynrask fra start og skulle han komme seg tidlig til tet, er han utvilsomt hesten å slå. Først og fremst 7 Credicone imot?

